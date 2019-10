V Chicagu štartuje druhý ročník Rod Laver Cupu, z Európanov sa predstaví Federer, Djokovič i Zverev

CHICAGO 21. septembra (WebNoviny.sk) - Americké mesto Chicago hostí od piatku do nedele druhý ročník súťaže nadnárodných tenisových tímov mužov Rod Laver Cup (21. - 23. septembra), akejsi obdoby prestížneho golfového Ryder Cupu. Na tvrdom povrchu v United Center sa proti sebe postavia tímy Európy a sveta.

Pod kapitánskou taktovkou Švéda Björna Borga sa v družstve Európy predstavia Švajčiar Roger Federer, Srb Novak Djokovič, Nemec Alexander Zverev, Belgičan David Goffin, Bulhar Grigor Dimitrov a Brit Kyle Edmund. Kapitán tímy sveta John McEnroe z USA nominoval do tímu krajanov Johna Isnera, Jacka Socka a Francesa Tiafoa.

Posledný menovaný nahradil Argentínčana Juana Martína Del Potra, ktorý rovnako ako minulý rok odvolal svoju účasť pre zdravotné problémy. Trio Američanov dopĺňajú Juhoafričan Kevin Anderson, Austrálčan Nick Kyrgios a Argentínčan Diego Schwartzman. Náhradníkmi sú Francúz Jérémy Chardy a Čiľan Nicolás Jarry.

Plánovaný rozpis hier

Každý deň sa uskutočnia tri dvojhry a jedna štvorhra, čiže dovedna tucet stretnutí. V prípade konečného výsledku 12:12 rozhodne dodatočná deblová konfrontácia. Dvojhry aj štvorhry budú na dva získané sety pri konzervatívnom rátaní typu "ad" (teda na výhody, nie "no ad"), ale zároveň s tzv. supertajbrejkom do 10 bodov (pri konečnom rozdiele najmenej dvoch) za stavu 1:1 na sety.



Počas prvých dní sa vo dvojhrách musia dostať do diania všetci členovia tímov. Žiadny z členov tímov nemôže hrať v singloch viac ako dvakrát. Vo štvorhrách sa musia predstaviť minimálne štyria zo šiestich členov každého tímu. Žiadna deblová dvojica nemôže spolu hrať viac ako raz (neplatí pre prípadnú dotačnú rozhodujúcu štvorhru za stavu 12:12 - na jeden regulárny tajbrejkový set s rátaním "ad").

Piatkové zápasy majú hodnotu 1 bod, sobotňajšie 2 body a nedeľňajšie 3 body. Dovedna je to 4 (4x1) + 8 (4x2) - 12 (4x3), teda 24. Na celkové víťazstvo treba dosiahnuť 13 bodov, pričom rozhodnutie určite padne až v nedeľu (piatok a sobota totiž ponúkajú dokopy len 12 bodov).

Ďalší ročník bude v Európe

V úvodný deň si od 20.00 h SELČ najprv zmerajú sily Dimitrov a Tiafoe a po nich Edmund so Sockom, v sobotu ešte v noci od 2.00 h SELČ nastúpia Goffin so Schwartzmanom a napokon v debli Federer a Djokovič proti Andersonovi so Sockom.



V premiérovom ročníku súťaže sa z víťazstva tešil tím Európy, ktorý triumfoval po výsledku 15:9. Rozhodujúce tri body zabezpečil pre Európanov v predposlednom možnom zápase Roger Federer, keď po boji zdolal Nicka Kyrgiosa 4:6, 7:6 (6), 11:9 (zápasový tajbrejk). Už teraz je známe, že nasledujúca edícia sa v roku 2019 uskutoční v švajčiarskej Ženeve.

