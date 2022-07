V Česku sa začínajú voľby do Poslaneckej snemovne, prieskumy favorizujú Babiša a jeho ANO

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - V Česku je v piatok prvý deň volieb do Poslaneckej snemovne. Zástupcov do dolnej komory parlamentu si voliči budú môcť vyberať od 14:00 do 22:00. Hlasovanie bude možné aj v sobotu od 8:00 do 14:00.

Svoje hlasy už skôr mohli odovzdať voliči, ktorí sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 ocitli v karanténe alebo izolácii. V stredu bolo pre nich po celej krajine otvorených 82 drive-in stanovíšť. Túto možnosť podľa ministerstva vnútra využilo dovedna 1 601 voličov.

Voliči v karanténe však môžu hlasovať aj v rámci špeciálneho hlasovania zo svojich bydlísk v riadnom termíne, kde ich po objednávke navštívi špeciálna volebná komisia.

Výsledky volebných prieskumov

Podľa októbrových volebných prieskumov, ktoré zverejnil spravodajský portál TN.cz, by voľby do snemovne vyhralo vládne hnutie ANO premiéra Andreja Babiša s výsledkom okolo 27 - 25 percent hlasov. Nasledujú koalície SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) s približne 21 - 20 percentami a PIRSTAN (Česká pirátska strana a Starostovia a nezávislí) so zhruba 19 - 17 percentami hlasov.

Do dolnej komory parlamentu by sa podľa prieskumov malo dostať aj hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD), ktorému prognózujú okolo 12 - 10 percent hlasov. Okolo päťpercentnej hranice potrebnej pre vstup do parlamentu sa v prieskumoch pohybujú sociálni demokrati (ČSSD), komunisti (KSČM), hnutie Prísaha alebo Trikolóra Slobodní Súkromníci (TSS).

Babiš by nechcel rokovať s jednou stranou

Andrej Babiš v rozhovore pre TV Nova naznačil, že hnutie ANO bude o budúcej vláde ochotné rokovať so všetkými, okrem strany Piráti. Ako vyplynulo zo stredajšej debaty lídrov strán v Českej televízii, PIRSTAN by zase mali najradšej vládnu koalíciu so SPOLU a naopak.

Strany KSČM a SPD sú po voľbách ochotné rokovať so všetkými. ČSSD je zase ochotná za určitých podmienok podporiť ANO a TSS majú blízko k ODS. Líder Prísahy Robert Šlachta sa v Českej televízii vyjadril, že sú mu najvzdialenejší Piráti a nepodporil by ani ANO, KSČM a SPD.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

