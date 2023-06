V Česku pribudli ďalšie tisíce infikovaných, Babišova vláda chce presadiť neuznávanie antigénových testov

České laboratóriá v nedeľu odhalili 5 650 nových prípadov nákazy koronavírusom. Je to štvrtý najväčší nedeľňajší prírastok od začiatku pandémie. Výrazne v Česku stúpol aj počet nakazených na 100-tisíc obyvateľov, a to zo sobotňajších 693 na 718. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

„Zasadne vláda a rozhodne, či sa od 29. novembra alebo 1. decembra prestanú uznávať antigénové testy a samotesty. Uznávali by sa iba PCR testy,“ uviedol Babiš.

Predseda českej vlády poznamenal, že o lockdowne sa v Českej republike zatiaľ neuvažuje. Nevyvrátil však, že reštrikcie by v krajine mohli v nasledujúcich týždňoch sprísniť.

„My nechceme nijaký lockdown. Uvidíme, ako to bude vyzerať koncom novembra a podľa tejto situácie sa rozhodne, aké opatrenia budú v decembri. Naša vláda rozhodne o neuznávaní testov. A ďalšie opatrenia budeme konzultovať s novou nastupujúcou vládou,“ doplnil Babiš.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz