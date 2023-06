V čase krízy môže mať zmena pravidiel výberu štátnych zástupcov do firiem fatálne následky, varuje priemysel

Návrh Ministerstva hospodárstva SR zmeniť pravidlá pri výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s jeho majetkovou účasťou kritizujú po bývalom vedení rezortu hospodárstva aj zástupcovia priemyslu, zamestnávatelia a niektoré ďalšie ministerstvá. Tí k návrhu vzniesli viacero zásadných pripomienok.

Hromadná pripomienka verejnosti

K materiálu prišla aj hromadná pripomienka verejnosti. Podľa návrhu rezortu hospodárstva by už nominanti štátu vo firmách v jeho pôsobnosti nemuseli mať povinne ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy požaduje aktuálne podmienky výberu buď ponechať v pôvodnom znení alebo dokonca sprísniť. Ako zdôrazňuje, vzdelanie považuje za jedno zo základných kritérií pri výbere zástupcov štátu, zmena v tejto oblasti môže podľa nej zásadným spôsobom znefunkčniť fungovanie týchto spoločností.

„Obzvlášť v čase energetickej krízy to môže mať fatálne následky,“ konštatuje.

Vyžadujú odborné znalosti





Ako dopĺňa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, ich cieľom nie je nijako degradovať ľudí s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Uvedené pozície si však podľa nej nevyhnutne vyžadujú odborné znalosti z oblasti ekonómie, práva a manažmentu.





„Len takéto znalosti umožnia nominantom narábať s hodnotou a zodpovednosťou, ktorú riadenie týchto podnikov prináša. V týchto spoločnostiach sa na dennom poriadku rozhoduje o transakciách, zmluvách a rozhodnutiach v hodnote miliónov až miliárd eur, o energetickej bezpečnosti štátu či o medzinárodnej spolupráci v oblasti energetiky,“ argumentujú.

Viac žien medzi zástupcami

So zmenou nesúhlasia ani niektoré ministerstvá. Rezort dopravy a výstavby je toho názoru, že dosiahnutie vysokoškolského vzdelania by malo byť jednou zo základných podmienok, ktoré budú kladené na zástupcov štátu. Ministerstvo zdravotníctva SR považuje pridanie podmienky osobnostných predpokladov za vágne a neuchopiteľné. Ako problematické vidí najmä ich overovanie v praxi.

Špecifickú pripomienku vzniesla Republiková únia zamestnávateľov. Tá by medzi zástupcami štátu v energetických podnikoch rada videla viac žien.





„V rámci zoznamu predloženého výberovou komisiou ministrovi musia byť zastúpené kandidátky aspoň v podiele, ktorý zodpovedá celkovému pomeru žien a mužov zamestnaných v danej spoločnosti,“ uvádza.





Vyšší podiel žien v manažérskych funkciách má podľa viacerých štúdií pozitívny vplyv na celkový rast spoločností.

Verejne kritizovala SaS

Návrh rezortu hospodárstva verejne kritizovala opozičná strana Sloboda a Solidarita. Ministerstvo reagovalo, že návrh definuje možnosti zastúpenia v štátnych firmách, pričom pre výkon takejto funkcie rozširuje podmienku vzdelania na úroveň najmenej úplného stredného všeobecného alebo odborného vzdelania, avšak podmienka na vzdelanie môže byť stanovená i vyššie.





Taktiež sprísňuje podmienky, ktorými sú osobnostné predpoklady uchádzača.

