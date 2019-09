V Brezne umiestňujú žľaby na odvádzanie dažďovej vody

BANSKÁ BYSTRICA 3. decembra (WebNoviny.sk) – Odvodňovacie žľaby slúžiace na odvádzanie dažďovej vody umiestňujú Technické služby Brezno v rôznych častiach mesta. Ako uvádza internetová stránka mesta, opatrenia majú zabrániť odtekaniu dažďovej vody na hlavnú cestu.

Menšie obmedzenie dopravy

Dva žľaby už umiestnili na Glianskej ulici, aby dažďová voda neodtekala na hlavnú cestu po obnove asfaltového povrchu. Z rovnakého dôvodu doplnili žľab na Lesnej ulici a na Ceste k nemocnici v časti Banisko a pôvodný posunuli až nad odbočku k supermarketu Lidl.

„Sľubujeme si od toho menšie zaťaženie brzdiacimi a rozbiehajúcimi sa kamiónmi zásobujúcimi obchody. Druhým aspektom bude menšie obmedzovanie dopravy, keď v budúcnosti práce na údržbe odvodňovacieho žľabu nebudeme robiť priamo v svetelnej križovatke," povedal riaditeľ Technických služieb Ivan Kamenský.

Ako dodal, žľab umiestnili aj oproti bytovému domu na Sládkovičovej ulici 22, kde sa dlhodobo po dažďoch vytvárala rozsiahla mláka.

Pokračovanie v prácach

Technické služby budú v prácach pokračovať dovtedy, kým im to umožnia klimatické podmienky. „Našou úlohu je vyrezať asfalt, vybrať hmotu a vytvoriť dostatočne veľkú ryhu na osadenie žľabových profilov do betónu. Dôležité je zabrániť prechodu motorových vozidiel po žľaboch, kým vytvrdne použitá betónová zmes. Urobili sme to buď oplotením, alebo prekrytím oceľovými platňami," informoval Kamenský.

V ďalších dňoch chcú na odvod dažďovej vody použiť technicky jednoduchšie žľaby – odrážky na poľné cesty v miestach, kde voda robila problémy. Zatiaľ tak urobili na Hlbokej ulici.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !