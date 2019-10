V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia vyrobili vlani viac ako 408-tisíc vozidiel

BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) - V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia (VW SK) vyrobili v minulom roku 408 208 vozidiel.

Zároveň v Bratislave vyprodukovali 383 640 prevodoviek, v Martine 33,6 milióna komponentov pre prevodovky, podvozky a motory a v Stupave 9 750 nástrojov pre výrobu vozidiel.

Obrat spoločnosti VW SK dosiahol v roku 2018 celkovo 10,4 mld. eur a zisk pred zdanením 301 mil. eur. Informovalo o tom na stredajšej tlačovej konferencii vedenie spoločnosti.

Významné investície do výroby

Od svojho vzniku investoval Volkswagen na Slovensku vyše 4,5 mld. eur. V predchádzajúcich rokoch smerovali významné investície do výroby a rozširovania závodu.

"Do prevádzky boli uvedené karosáreň Audi, ako aj karosáreň a montážna hala Porsche a do existujúcej výroby boli integrované viaceré nové modely. Po nábehových rokoch sa spoločnosť aktuálne sústreďuje na sériovú produkciu a štandardizáciu výrobných procesov. Tomu zodpovedá výška investícií v roku 2018 na úrovni 181 mil. eur," povedal predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW SK Oliver Grünberg.

Ako novinky do produktového portfólia pribudli tretia generácia Volkswagen Touareg a úplne nový model Audi Q8 Vyše 99 % obratu z výroby vozidiel bolo exportovaných do viac ako 150 krajín celého sveta. Najväčší objem dodávok smeroval do Číny (22 %), USA (18 %) a do Nemecka (14 %). Volkswagen Slovakia nakúpil vlani od slovenských dodávateľov materiál pre výrobu vozidiel v hodnote 2,5 mld. eur.

Benefity pre zamestancov

Priemerný hrubý mesačný príjem vzrástol v bratislavskom závode VW závode na 1 954 eur, čo predstavuje o 93 % viac v porovnaní s priemernou hrubou mesačnou mzdou v národnom hospodárstve SR.

"Za benefity zaplatí zamestnávateľ ročne ďalších takmer 2 000 eur na zamestnanca. Najviac využívané sú zmluvná doprava, doplnkové dôchodkové poistenie a ubytovanie. Spoločnosť poskytuje zamestnancom nad rámec zákonnej povinnosti príspevok na dovolenku až do výšky 700 eur," dodal Oliver Grünberg.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5,5 milióna vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň aj najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine. VW SK je spolu so svojimi zamestnancami najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov, len za rok 2017 odviedol na daniach a odvodoch približne 250 miliónov eur. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 miliardy eur.





Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky, podvozky a motory, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.

