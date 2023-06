V Bratislavskom kraji hrozí v pondelok výpadok až tretiny prímestských autobusových spojov

V Bratislavskom kraji môže v pondelok vypadnúť až tretina prímestských autobusových spojov. Najhoršia situácia sa pritom očakáva v okrese Senec a Pezinok.

Uviedol to na svojom profile na sociálnej sieti župan Bratislavského kraja Juraj Droba s tým, že túto informáciu od nového dopravcu, spoločnosti Arriva, dostal iba počas víkendu.

Dovtedy Arriva tvrdila, že výpadky spojov počas prvých týždňov môžu kvôli nedostatku šoférov dosiahnuť do päť percent. „Hoci dopravca ešte v piatok avizoval, že výpadky spojov budú prvé týždne do päť percent, zajtrajšia realita bude v najhoršom scenári až 30 percent,“ uviedol Droba.

Ako dodal, dôvodom má byť okrem nedostatku šoférov aj pandémia, karanténa, ale aj nechuť šoférov prejsť k novému dopravcovi.

Župan Bratislavského samosprávneho kraja preto požiadal dopravcu Arriva o bezodkladné zverejnenie spojov, ktoré nebudú vypravené a tiež naplánovať spoje tak, aby výpadky čo najmenej postihli dôležité spoje počas špičky.

Od dopravcu chce tiež informovanie o vývoji situácie na dennej báze a budúci týždeň si vyžiada plán, ako zabezpečiť v čo najkratšom čase dopravnú obslužnosť celého kraja. „Upozornil som dopravcu, že župa si za nevypravené spoje bude účtovať sankcie. V plnej výške,“ dodal Droba.

Nedeľa 14. novembra je posledným dňom prevádzky služieb regionálnej autobusovej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji pod hlavičkou Slovak Lines. Od 15. novembra sa totiž novým regionálnym dopravcom v Bratislavskom samosprávnom kraji stáva spomínaná spoločnosť Arriva Mobility Solutions, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.

