V Bratislave sú pre výdatné prívalové dažde uzatvorené niektoré ulice

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) - Vodiči v Bratislave by sa mali vyhnúť niektorým úsekom komunikácií. V Bratislave intenzívne prší a výdatné prívalové dažde spôsobili čiastočné dopravné obmedzenia.

Aktívne spolupracujú s hasičmi

Ako agentúru SITA informovala Katarína Kohútiková z oddelenia komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu, dispečeri hlavného mesta sú nasadení v teréne a aktívne spolupracujú s hasičskými zložkami pri sprejazdňovaní komunikácií pomocou odčerpávačiek vody.





Medzi momentálne uzavretými ulicami z dôvodu zaplavenia sú : Račianska smer centrum od Gaštanového hájiku, Bajkalská podjazd pod rondelom smer centrum, Bajkalská podjazd pod Prievozskou. Rovnako ulice Gagarinova a Popradská pod železničným podjazdom, Vajnorská pod železničným podjazdom a Ružinovská pod nadjazdom Bajkalská.

Situáciu intenzívne monitorujú

"Prosíme vodičov, aby sa vyhli týmto úsekom komunikácií. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal aktívne komunikuje s riaditeľom príslušnej sekcie Magistrátu hlavného mesta a náčelníkom Mestskej polície s cieľom zabezpečiť vzájomnú koordináciu všetkých zložiek, ktoré spolupracujú pri zjazdnosti komunikácií a plynulosti premávky. Situáciu neustále monitorujeme," uviedla Kohútiková.





Búrky s krúpami a výdatné zrážky dnes trápia Západné Slovensko. Podobné to môže byť aj v nedeľu ráno. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav. Pre búrky vyhlásil v okresoch Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky výstrahu tretieho stupňa. Výstraha platí do rána do 9. hodiny.

Búrky môžu pretrvávať až do utorka do ôsmej hodiny ráno. Zároveň meteorológovia upozorňujú, že na väčšine územia spadne približne 50 – 90 milimetrov zrážok. Dážď bude sprevádzať nárazový vietor s rýchlosťou 60 – 70 kilometrov za hodinu.





Výstrahu prvého stupňa SHMÚ vydal aj pre okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov na nedeľu od 14:00 do 17:00.





SHMÚ tiež upozorňuje, že pri spomínaných zrážkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).





Podchod na Trnavskom mýte len 6 dní po jeho znovuotvorení opäť vyplavila búrka, vodu sa už podarilo odčerpať.

