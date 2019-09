V Annapolise pochovali senátora Johna McCaina, na pohrebe hrala kapela amerického námorníctva

ANNAPOLIS 3. septembra (WebNoviny.sk) - Na Námornej akadémii v Annapolise v štáte Maryland v nedeľu pochovali zosnulého amerického senátora Johna McCaina. Súkromný pohreb sa uskutočnil po niekoľkých dňoch verejných rozlúčok.

Politika a vojnového veterána, ktorý 25. augusta vo veku 81 rokov podľahol rakovine mozgu, pochovali na kopci s výhľadom na rieku Severn vedľa jeho dlhoročného priateľa Chucka Larsona.

Na ceremónii bol aj minister obrany

Z kaplnky na akadémii, kde sa konala smútočná bohoslužba, odviezol McCainovu rakvu na cintorín koňmi ťahaný voz, za ktorým kráčala jeho manželka Cindy s jeho deťmi.

Okrem nich sa na ceremónii zúčastnila jeho rodina a priatelia, spolužiaci z akadémie a vojenskí predstavitelia vrátane ministra obrany Jima Mattisa. Ten počas pohrebu odovzdal do rúk Cindy McCainovej a 106-ročnej senátorovej matke Roberte americkú vlajku.



Pozdĺž cesty na cintorín stálo niekoľko stoviek kadetov z Námornej akadémie a počas prechodu z kaplnky na McCainovo posledné miesto odpočinku hrala kapela amerického námorníctva.

Senátora si uctili aj preletom vojenských stíhačiek, ktoré ponad akadémiou preleteli v takzvanej formácii "chýbajúceho muža". Smútočné prejavy počas obradu mali senátor Lindsey Graham, McCainovi synovia Jack a Douglas, vyslúžený generál David Petraeus, a politikov dlhoročný spoluautor Mark Salter.

Stovky ľudí stáli na ulici

S McCainom sa prišlo rozlúčiť aj niekoľko stoviek ľudí, ktorí stáli na ulici. Keď pohrebné vozidlo s McCainovou rakvou vchádzalo do areálu akadémie, venovali mu potlesk, mávali americkými vlajkami a niektorí kričali "Boh vás žehnaj".

Rozlúčky so senátorom začali už v stredu. McCainovo telo previezli najprv z jeho domu do kostola vo Phoenixe, kde vo štvrtok viedol spomienku bývalý viceprezident Joe Biden. Následne ho premiestnili do washingtonského Kapitolu, kde mu mohla vzdať poctu široká verejnosť.



V sobotu sa uskutočnila posledná rozlúčka v Národnej katedrále vo Washingtone, na ktorej politikovi vzdali úctu aj bývalí americkí prezidenti Barack Obama a George W. Bush.

John McCain bol šesťnásobným senátorom, pričom v americkom Senáte pôsobil 30 rokov. Bol veteránom vojny vo Vietname, kde v roku 1967 zostrelili jeho lietadlo. Ďalších viac ako päť rokov strávil v zajatí, kde čelil aj mučeniu. Kandidoval tiež za prezidenta USA.

