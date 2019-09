V Albánsku otvorili prvú spoplatnenú cestu, nedošlo k žiadnemu násiliu

TIRANA 17. septembra (WebNoviny.sk) - V Albánsku opätovne otvorili prvú spoplatnenú cestu v krajine, ktorá vedie z hraničného priechodu s Kosovom Morine na severovýchode krajiny do mesta Milot neďaleko pobrežia Jadranského mora a meria 110 kilometrov.



Jej prvé otvorenie, o ktoré sa albánska diaľničná spoločnosť pokúsila koncom marca, vyústilo do násilných stretov s demonštrantmi, ktorí so spoplatnením cesty nesúhlasia. Pôvodne pokojná demonštrácia vtedy prerástla do násilného chaosu, počas ktorého demonštranti palicami rozbíjali čerstvo inštalované platobné automaty a podpaľovali ich.

Nižšia cena mýta

Druhý pokus o otvorenie spoplatnenej cesty na tomto úseku sa už zaobišiel bez násilností, informujú albánske médiá.



Odporcovia zavedenia mýta pôvodne požadovali, aby sa jeho cena aspoň znížila z piatich na jedno euro. Podľa kompromisného riešenia tu bude nakoniec mýtne stáť pre vodičov zo zahraničia od 2,50 po 22,50 podľa typu vozidla, zatiaľ čo pre domácich bude lacnejšie.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !