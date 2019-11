V Afganistane zatvorili volebné miestnosti, voľby sprevádzala séria útokov

KÁBUL 20. októbra (WebNoviny.sk) - V Afganistane, kde sa konajú prvé parlamentné voľby od roku 2010, v sobotu večer zatvorili väčšinu volebných miestností. Niektoré nechali otvorené dlhšie, pretože vinou technických problémov ich neotvorili načas, a zopár volebných miestností, kde sobotňajšie voľby začali s rekordným meškaním, otvoria ešte aj v nedeľu. Voľby sprevádzal veľký chaos a volebná komisia sama priznala, že z niektorých volebných oblastí nemá zatiaľ žiadne správy a teda nevie, či v nich voľby prebehli v poriadku.

Najväčší útok v hlavnom meste

Voľby sprevádzali aj rozsiahle násilnosti a viaceré útoky zo strany militantov. Ten najväčší sa odohral tesne pred zatvorením volebných miestností na severe Kábulu, kde sa pred volebnou miestnosťou odpálil samovražedný atentátnik.

Údaje o počte mŕtvych a zranených pri tomto útoku sa rôznia. Podľa informácií z neďalekej nemocnice, kam previezli zranených, pri útoku zahynuli traja ľudia a ďalší dvadsiati utrpeli zranenia. Podľa hovorcu ministerstva vnútra Nadžíba Daníša však pri tomto útoku prišlo pravdepodobne o život až pätnásť ľudí.

Ďalšie útoky a násilnosti zaznamenali počas volebného dňa až v 19 z celkového počtu 32 afganských provincií. Na viacerých miestach krajiny militanti strieľali priamo na volebné miestnosti, či na cesty vedúce k nim.

Výsledky budú v novembri

Vďaka komplikovanému volebnému systému, prísnym bezpečnostným opatreniam a čiastočne aj nedostatočnej praxi v organizovaní volieb sa nedajú výsledky volieb očakávať okamžite, ako je to zvykom v západných krajinách, ale až za dlhé týždne. Ako informoval hovorca volebnej komisie Azíz Ismaílí, predbežné výsledky by komisia chcela zverejniť do polovice novembra a konečné výsledky budú k dispozícii podľa všetkého až koncom decembra.

K chaotickej situácii prispieva aj to, že nie všade v krajine sa voľby konajú naraz. V provincii Kandahár sa uskutočnia až o týždeň, pričom dôvodom na odklad bola nedávna vražda vplyvného šéfa miestnych bezpečnostných jednotiek Abdula Razíka. V provincii Ghazní voľby odložili z dôvodu obáv o bezpečnosť voličov dokonca až na budúci rok.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !