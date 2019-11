V AAA AUTO padol rekord mesačných predajov, v júli si zákazníci odviezli viac ako 8 tisíc vozidiel

6.8.2019 (Webnoviny.sk) -

Sieť predajní jazdených vozidiel AAA AUTO, ktorá patrí pod holding AURES, v júli prvý raz prekonala hranicu 8 tisíc predaných áut za mesiac. K doteraz najvyššiemu objemu predaných vozidiel za 31 dní prispel najmä rýchly rozvoj pobočkovej siete v Poľsku, rekordné predaje v Maďarsku, ale vysoký záujem o ojazdené autá v tuzemsku. Na Slovensku sa predalo za minulý mesiac takmer 1 800 áut, čo je druhý najvyšší predajný výsledok v histórii.

"Už koncom júna sme zaznamenali rekordný týždenný predaj v celej histórii spoločnosti. Teraz je jasné, že to bol signál k ešte významnejšiemu rastu v celom mesiaci júli. Prekonanie hranice 8 000 predaných áut za mesiac bol náš dlhodobý cieľ pre tento rok a som rada, že sa ho podarilo dosiahnuť už teraz. Je to najviac vozidiel, ktoré sa nám podarilo za mesiac predať v celej 27 ročnej histórii spoločnosti. Predaje boli vďaka enormnému dopytu silné vo všetkých krajinách. Najviac v medziročnom porovnaní, o 67 %, narástli v Poľsku, kde sa tento rok za osem mesiacov dostaneme na rovnaký objem ako za celý minulý rok," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO. Skupina konkrétne v júli predala spolu 8 057 vozidiel, z toho 4 264 v Českej republike, 1 791 na Slovensku, 1 376 v Poľsku a 626 v Maďarsku. V prípade Slovenska ide o druhý najvyšší predajný výsledok v histórii, pričom rekord je ešte z roku 2007, kedy sa za jeden mesiac predalo 1 825 áut.

Podľa Karolíny Topolovej sú súčasné rekordné predaje výsledkom novej stratégie firmy, ktorá v súčasnej dobe rýchlo otvára skôr výkupné pobočky, aby mala kde "zdrojovať" vozidlá pre uspokojenie zvýšeného dopytu. "V júni sme v rámci skupiny sprevádzkovali tri výkupné pobočky. V júli sme otvorili ďalšiu výkupnú pobočku v Příbrami, v auguste sa chystáme sprevádzkovať výkupné centrum v Prahe. V Poľsku sme tesne pred otvorením niekoľkých výkupných zastúpení, ale aj fullservisových autocentier. Začiatkom roka avizovaná lokálna i medzinárodná expanzia sa dostala do fázy rýchlej realizácie a vďaka tomu sa nám podarilo nielen splniť, ale aj prekonať hranicu päťdesiatich pobočiek, ktorú sme si vytýčili pre rok 2019," vysvetlila Topolová.

Sieť autocentier AAA AUTO, ktorá patrí do skupiny AURES Holdings, má za sebou okrem rekordného mesiaca i rekordný týždeň, kedy v termíne od 17. do 23. 6. zobchodovala až 1 900 automobilov (spolu v rámci krajín V4). Išlo o rekord v predaji ojazdených áut v priebehu jedného týždňa v rámci dvadsaťsedemročnej histórie firmy. Vďaka expanzii už AAA AUTO tento rok prekonalo hranicu 50 pobočiek, pričom pôsobí už na 52 miestach v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku. Do konca roka plánuje v regióne strednej Európy otvoriť svoje zastúpenie v piatich ďalších mestách.

