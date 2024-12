Už o pár dní sa začne súdny proces s bývalým šéfom špeciálnej prokuratúry Kováčikom

4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku začína v stredu 7. júla súdny proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Ten čelí obžalobe pre viaceré skutky vrátane prijímania úplatkov, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Kováčika stíhajú väzobne

Obžalovaný je stíhaný väzobne, aj keď Ústavný súd SR koncom júna vyhovel jeho sťažnosti a zrušil rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o jeho ponechaní vo väzbe. NS SR preto bude musieť vo veci rozhodovať opakovane.

Dušana Kováčika zadržali pri policajnej akcii v októbri minulého roku, pričom po vzatí do väzby sa v novembri vzdal funkcie. Podľa orgánov činných v trestnom konaní spolupracoval so zločineckou skupinou takáčovcov ako aj so skupinou okolo Norberta Bödöra a policajných funkcionárov obvinených v kauze Očistec.

Prokurátor s prezývkou 61:0

Generálna prokuratúra pri kontrole spisov, ktoré obžalovaný dozoroval, zistila, že v prípade piatich trestných vecí je opodstatnená potreba začatia trestného stíhania pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Kritici ho ešte pred zadržaním označovali prezývkou „61:0", keďže spomedzi 61 dozorovaných trestných vecí podľa nich nepodal ani jednu obžalobu.

