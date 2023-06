Už čoskoro dôjde k útlmu v spotrebe domácností, čas kedy sa nám minú finančné rezervy sa podľa analytika blíži

Spotreba v nasledujúcich mesiacoch bude narážať na svoje limity. Narúšať ju bude podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka zhoršený spotrebiteľský sentiment v dôsledku vojny na Ukrajine, ale predovšetkým rekordná inflácia.

Domácnosti prestanú míňať

„Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácnosti očakávame aj postupné utlmovanie spotreby domácnosti na Slovensku. Protiinflačné opatrenia vlády budú tento rok výpadky reálnych príjmov domácnosti tlmiť pravdepodobne len čiastočne,“ povedal analytik.

Tržby slovenských maloobchodníkov v stálych cenách ďalej slabnú. Rekordne vysoká inflácia už od jari nahlodáva podľa Koršňáka spotrebiteľskú dôveru i bežný dopyt domácnosti.

Tržby maloobchodníkov

„Napriek tomu sa tržby v maloobchode stále držia nad úrovňou rovnakého obdobia predchádzajúceho roka i rovnakého obdobia posledného roka pred pandémiou,“ skonštatoval Koršňák.





Podľa údajov Štatistického úradu SR sa sezónne očistené tržby v slovenskom maloobchode v júli porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o ďalších 0,7 %. V medziročnom porovnaní sa dynamika ich rastu spomalila z 1,5 % na 1,2 %.

V porovnaní s rovnakým obdobím posledného roka pred pandémiou boli tržby slovenských obchodníkov vyššie o 4,3 %. Tržby v júli klesali v oboch častiach maloobchodu, teda v potravinovej i nepotravinovej časti.

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

