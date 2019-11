Už by bolo dobré vyhrať nejaký turnaj, dostal Polášek pred finále v Kitzbüheli niekoľko esemesiek

4.8.2019 (Webnoviny.sk) - Neuveriteľný tenisový rok v podaní slovenského deblistu Filipa Poláška dostal ďalšie víťazné pokračovanie. Po šiestich triumfoch na turnajoch nižšej challengerovej série či semifinálovej účasti na slávnom Wimbledone sa 34-ročný zvolenský rodák dočkal aj celkového triumfu na podujatí ATP.

Na servise sa netrápili

Na antuke v rakúskom Kitzbüheli sa v sobotu po boku Rakúšana Philippa Oswalda tešil z finálového triumfu nad belgickým párom Sander Gille, Joran Vliegen 6:4, 6:4.

"Výborný zápas pred skvelou kulisou. Hľadisko bolo takmer vypredané, nejakých 6-tisíc ľudí. Hral som s domácim Rakúšanom, diváci nás hnali dopredu a pomohlo nám to. Na servise sme sa netrápili a mali sme aj viac brejkbalov ako súperi. Som rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo," povedal Filip Polášek v telefonickom rozhovore pre agentúru SITA.

Slovensko-rakúskemu páru vyšiel reparát za finálovú prehru s rovnakými súpermi spred týždňa na turnaji ATP vo švajčiarskom Gstaade. Finále v Kitzbüheli poznačil dážď, pre ktorý museli duel v úvode druhého setu na niekoľko desiatok minút prerušiť.

"Nevyviedlo nás to z miery, v celom zápase sme boli o čosi lepší. Pršalo nám už na rozohrávke, potom vyšlo slnko. Neskôr zasa zapršalo, potom bolo relatívne pekne a počas slávnostného ceremoniálu sa znova rozpršalo. Bolo to typické premenlivé vysokohorské počasie," podotkol Polášek.

Môže prekonať kariérne maximum

Najlepší slovenský deblista má za sebou v uplynulom roku netuctový príbeh. Keď v novembri 2013 pre vleklé problémy s platničkami ukončil profesionálnu kariéru, netušil, že si ešte niekedy zahrá tenis na súťažnej svetovej úrovni. Po piatich rokoch bol však späť, ale začínal prakticky od nuly s rebríčkovým postavením v druhej tisícke.

Dnes mu vo svetovom počítačovom poradí ATP patrí 38. priečka a už mu veľa nechýba k prekonaniu kariérneho maxima, 20. miesta, z januára 2012. Turnaj na hlavnom okruhu ATP vyhral po viac než šiestich rokoch, v apríli 2013 triumfoval po boku iného Rakúšana Juliana Knowleho v marockej Casablance.

"Dostal som pred finále pár esemesiek typu, žeby už bolo dobré vyhrať nejaký turnaj. Som rád, že sa to podarilo, ale pozerám sa na to viac zo širšia. Celkový prierez mojich výsledkov v posledných mesiacov je niečo, v čo som ani len nedúfal, Beriem to deň po dni a som vďačný za tenis, ktorý hrám a za výsledky, ktoré to prináša," zamyslel sa Polášek.

Mimoriadne úspešná sezóna

Na otázku, prečo sa po úspešnom Wimbledone po boku Chorváta Ivana Dodiga vrátil späť k Rakúšanovi Oswaldovi ako partnerovi vo štvorhre, odpovedal:

"Už aj predtým sme hrali s Philippom spolu na štyroch challengeroch a máme spolu výborný vzťah. Rozdelili sme sa len pre Wimbledon, letné turnaje sme ešte chceli odohrať spolu. Ale keďže Wimbledon dopadol veľmi dobre, najbližšie od Montrealu pokračujem opäť s Dodigom zrejme až do konca sezóny."

Polášek ťahá mimoriadne úspešnú sériu od júna, keď postupne triumfoval s Oswaldom na challengeroch v českom Prostějove a francúzskom Lyone, s Chorvátom Ivanom Dodigom bol finalistom podujatia ATP v Antalyi aj semifinalistom grandslamového Wimbledonu, s Oswaldom sa pred týždňom prebojoval do spomenutého finále turnaja ATP v Gstaade a teraz spolu triumfovali v Kitzbüheli. "Naozaj je to oveľa viac, ako som mohol očakávať. Som za to veľmi vďačný," zdupľoval Polášek.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

