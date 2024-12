Úveroví klienti si síce môžu odložiť splátky, avšak je potrebné tento krok zvážiť

V spoločnosti čoraz viac rezonujú obavy ľudí, ako zásadne ovplyvní ich bežný život šíriaca sa pandémia koronavírusu. Prípadný výpadok príjmu alebo jeho dočasné zníženie z dôvodu PN či OČR ovplyvní ich finančnú situáciu a schopnosť splácať bežné výdavky, medzi nimi aj úverové splátky.

„Rozhodli sme sa všetkým našim klientom z dôvodu zníženia príjmov ponúknuť možnosť bezplatného odkladu splátok na jeden až šesť mesiacov,“ medializovala ako prvá VÚB banka.

Avšak túto možnosť vedia ponúknuť svojim klientom aj iné konkurenčné banky, a to nezávisle od aktuálnej situácie okolo koronavírusu. Klienti by si však odklad mali dobre premyslieť. Či už pre fyzický kontakt na pobočke, predĺženie celého úveru alebo zápis v úverovom registri.

Odklad splátok je totiž zásah do splátkového kalendára, ktorý môže byť chápaný ako reštrukturalizácia úveru so záznamom v úverovom registri. V úverovom registri bude tento negatívny záznam evidovaný päť rokov. „Preto túto možnosť odporúčam voliť len ako krajnú možnosť a dopad takéhoto kroku konzultovať s konkrétnou bankou. Tak, aby to následne nemalo negatívny dopad na klienta a ťažší prístup k ďalším úverom v budúcnosti,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik. Odklad splátok totiž neznamená odpustenie splátok. Odklad splátok znamená, že sa úver splatí pomalšie, prípadne neskôr a to má dopad na celkové preplatenie na úrokoch.

Ideálne sú úspory

Vo všeobecnosti je podľa riaditeľky pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Evy Šablovej reštrukturalizácia považovaná pri žiadaní o nový úver ako negatívny záznam. „Je teda otázne, ako budú odklady splátok z obdobia pandémie koronavírusu finančné inštitúcie v budúcnosti posudzovať,“ uviedla pre agentúru SITA Šablová.



Pokiaľ banky potvrdia, že takýto odklad splátok v súvislosti s koronavírusom nebudú posudzovať ako negatívny záznam, môže toto riešenie pomôcť znížiť finančné ťažkosti ľudí. „V opačnom prípade odporúčame zvážiť odklad splátok až ako poslednú možnosť,“ radí Šablová. Ideálnou možnosťou je siahnuť na finančnú rezervu či využiť plnenie zo životnej poistky. „Realita je však taká, že nie každý je takto pripravený na podobné neočakávané situácie,“ dodala Šablová.





Slovenská sporiteľňa sa vyjadrila, že chce pomáhať v ťažkých životných situáciách klientov. „V súčasnej situácii však krátkodobé populistické opatrenia nepomôžu. Veríme, že dnes už môže pomôcť iba systematické riešenie, preto komunikujeme s regulátorom a rovnako by sme ocenili partnera aj na strane vlády. Uvedomujeme si veľký dopad nie len na ľudí, ale najmä na živnostníkov a firmy, kde cítime rovnako potrebu koordinácie zo strany štátu,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.



Klientom sporiteľňa radí, aby ich kontaktovali telefonicky alebo mailom ešte predtým, ako sa dostanú do prípadného omeškania so splátkou a situáciu začali riešiť proaktívne. Súčasne radí, aby si klienti dôkladne zvážili akúkoľvek zmenu vo svojich splátkach, keďže úprava podmienok úveru môže klientom spôsobiť v budúcnosti problémy pri žiadostiach o ďalší úver alebo pri prenesení úveru do inej banky. „V súčasnosti komunikujeme s regulátorom, aby sa možnosti reštrukturalizácie úverov pre klientov zjednodušili,“ dodala Cesnaková.

Treba komunikovať

Samotné banky teda vedia vyjsť klientom v ústrety bez ohľadu na to, či majú nútenú dovolenku a následne znížený príjem pre koronavírus. „Bez ohľadu na to, čím sú problémy spôsobené, platí, že riešením pre klienta je úprava splátkového kalendára,“ uviedla hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová. Zároveň dodala, že za zmenu nebude účtovaný poplatok. Dôležité však je, aby klient komunikoval s bankou ešte pred tým, ako mu vznikne omeškanie na splátkach. „Zatiaľ neevidujeme v súvislosti s aktuálnou situáciou podobné otázky klientov, avšak dnes je ešte ťažké predvídať ďalší vývoj udalostí a prípadných dopadov v tomto smere,“ dodala Jamborová.





Hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková sa vyjadrila, že banka vždy pristupuje individuálne ku každému jednému klientovi a snažia sa vždy vyjsť maximálne v ústrety v neľahkej životnej situácii. „Terajšie dianie na trhu nebude výnimkou a budeme k jednotlivým prípadom pristupovať veľmi osobitne,“ hovorí Žáčková. V ústrety vyšli aj zamestnancom Poštovej banky, ktorí si nemusia čerpať OČR, ktorá by im znížili výrazne príjem, nemusia si čerpať ani dovolenky. Zamestnancom dali možnosť pracovať z domu.





Vývoj situácie sleduje aj Tatra banka. „Každý deň dôkladne vyhodnocujeme prichádzajúce informácie o opatreniach na zabránenie šírenia koronavírusu a ich prípadný dopad na ekonomiku,“ konštatuje hovorca Tatra banky Boris Fojtík. Tatra banka implementuje nadštandardné nástroje, ktoré má k dispozícii, aby citlivo pristúpili k prípadnej platobnej neschopnosti a pomohli klientom preklenúť výpadok príjmov, ktorý je spôsobený prijatými opatreniami v súvislosti s vírusom COVID 19. „Momentálne však zvýšený záujem o akákoľvek formy zmeny splácania neevidujeme,“ dodal Fojtík.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu