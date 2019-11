Útoky sprevádzajú druhý deň volieb v Afganistane, v provincii Nangarhár zahynuli i deti

KÁBUL 21. októbra (WebNoviny.sk) - Ani druhý deň afganských prezidentských volieb sa nezaobišiel bez útokov zo strany militantov, ktorí už vopred avizovali, že sa budú snažiť voľby narušiť. Pri prvom vážnejšom nedeľňajšom útoku, ktorý sa odohral v severoafganskej provincii Nangarhár, zahynulo 11 ľudí vrátane šiestich detí.

O výbuchu nastraženej bomby informoval hovorca guvernéra tejto provincie Attahulláh Chugjání. K útoku sa zatiaľ nikto nepriznal, v oblasti však operuje al-Kájda aj Islamský štát.

Voľby sprevádzajú útoky a násilnosti

V sobotu, v prvý volebný deň, po celom Afganistane zaznamenali až 200 útokov. Ten najväčší sa odohral tesne pred zatvorením volebných miestností na severe Kábulu, kde sa pred volebnou miestnosťou odpálil samovražedný atentátnik. Útoky a násilnosti zaznamenali počas prvého volebného dňa až v 19 z celkového počtu 32 afganských provincií. Na viacerých miestach krajiny militanti strieľali priamo na volebné miestnosti, či na cesty vedúce k nim. Na celom území Afganistanu zahynulo v sobotu pri útokoch 27 civilistov a 11 príslušníkov bezpečnostných síl.

V nedeľu v Afganistane otvorili volebné miestnosti všade tam, kde v sobotu z rôznych dôvodov nestihli odvoliť všetci občania, ktorí do nich prišli. Podľa šéfa Nezávislej volebnej komisie Abdula Badího Sajáta v sobotu odvolilo viac ako tri milióny z celkového počtu 8,8 milióna registrovaných voličov. Najvyššia volebná účasť bola v metropole Kábul, najnižšia naopak v provincii Uruzgán na juhu krajiny. V nedeľu ešte otvorili 401 volebných miestností, z toho 45 sa nachádza v Kábule.

Na výsledky si budú musieť dlho počkať

Sobotňajší prvý deň volieb, prvých parlamentných od roku 2010, sprevádzal veľký chaos a volebná komisia večer sama priznala, že z niektorých volebných oblastí nemá zatiaľ žiadne správy a teda nevie, či v nich voľby prebehli v poriadku.

Vďaka komplikovanému volebnému systému, komplikovanej bezpečnostnej situácii a čiastočne aj nedostatočnej praxi v organizovaní volieb sa nedajú výsledky očakávať okamžite, ako je to zvykom v západných krajinách, ale až za dlhé týždne. Ako informoval hovorca volebnej komisie Azíz Ismaílí, predbežné výsledky by komisia chcela zverejniť do polovice novembra a konečné výsledky budú k dispozícii podľa všetkého až koncom decembra.

K chaotickej situácii prispieva aj to, že nie všade v krajine sa voľby konajú naraz. V provincii Kandahár sa uskutočnia až o týždeň, pričom dôvodom na odklad bola nedávna vražda vplyvného šéfa miestnych bezpečnostných jednotiek Abdula Razíka. V provincii Ghazní voľby odložili z dôvodu obáv o bezpečnosť voličov dokonca až na budúci rok.





