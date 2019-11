Útok na Smer-SD o dobrých vzťahoch s Kočnerom je podľa Fica snahou o prekrytie škandálu Trubana

1.8.2019 (Webnoviny.sk) - Útoky na stranu Smer-SD o dobrých vzťahoch s Marianom K. sú snahou o prekrytie škandálu Michala Trubana s užívaním návykových látok.

Povedal to predseda strany Smer-SD Robert Fico vo videu, ktoré strana zverejnila na sociálnej sieti Facebook. V ňom okrem iného Fico zaútočil na Denník N, ktorý podľa jeho slov účelovo prináša tieto informácie so snahou pomôcť lídrovi Progresívneho Slovenska Trubanovi.

Informácie, ktoré uverejnil denník, sa pritom neodvolávajú len na samotnú komunikáciu Mariana K. a Norberta Bödöra, ale aj na analýzu slovenskej polície, ktorá je súčasťou vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka. Fico obvinenia odmieta s tým, že keby Marian K. ovládal políciu, nebol by dodnes stíhaný, nieto ešte väzobne.

"Všetci si pamätáme, keď bolo treba prekryť škandál Andreja Kisku. Dnes sme v tej istej situácii. Na povrch vyšiel neuveriteľný drogový škandál pána Trubana. Ja som robil všelijaké prednášky po školách, ale nikdy som sa nechválil tým, že by som pre boha užíval drogy, alebo že by som na to nahováral deti. Mocichtiví, ktorí stoja za Denníkom N, pochopili, že je zle a treba tento škandál s drogami prekryť a musíme niečo vytiahnuť na Smer-SD. Je tu tvrdenie Denníka N na základe nejakých údajných prepisov esemesiek medzi dvoma súkromnými osobami, že dvaja ľudia, medzi nimi Marian Kočner, riadili políciu a mali ju úplne pod kontrolou, ale Denník N si šliape po jazyku. Keby mal pán Kočner pod kontrolou políciu a prokuratúru, tak nemôže byť ani vyšetrovaný, ani stíhaný a už vôbec nie vzatý do väzby," povedal Fico.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !