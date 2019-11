Útočníka zo synagógy v Pittsburghu obvinili z vraždy, môže mu hroziť až doživotie

PITTSBURGH 28. októbra (WebNoviny.sk) - Muža, ktorý v sobotu ráno spustil paľbu v synagóge v Pittsburghu a zabil pri tom 11 ľudí, obvinili z vraždy. Ako informovala kancelária federálneho prokurátora pre západný okres Pennsylvánie, muža obvinili dovedna v 29 bodoch obžaloby.

Štyridsaťšesťročný Robert Bowers čelí okrem toho tiež obvineniam z ublíženia na zdraví či použitia zbrane v súvislosti so zločinom z nenávisti s úmyslom vraždiť. Federálni prokurátori okrem toho oznámili, že muža plánujú obviniť aj zo zločinu z nenávisti a že mu môže hroziť až trest smrti.

Príspevky plné antisemitských komentárov

Bowers je obvinený z toho, že v sobotu ráno začal počas obradu strieľať do veriacich v synagóge kongregácie Tree of Life v mestskej časti Squirrel Hill, kde žije jedna z najväčších židovských populácií v Pennsylvánii. Podľa viacerých správ mal pri sebe útočnú pušku a tri krátke zbrane.

Muž zabil 11 ľudí a zranil šesť ďalších vrátane štyroch policajtov. Pri prestrelke s policajtmi, po ktorej sa vzdal, sám utrpel viacero strelných zranení, s ktorými ho hospitalizovali.

Sobotňajší incident je považovaný za najhorší antisemitský útok v nedávnej histórii USA, píše spravodajský portál BBC. Americké médiá informovali, že Bowers, ktorý je beloch, kričal pri útoku "Všetci Židia musia zomrieť". Podľa viacerých správ sú na sociálnych sieťach príspevky plné antisemitských komentárov, ktoré zverejnil používateľ s rovnakým menom ako útočník.

Podľa špeciálneho agenta Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Boba Jonesa, Bowers pred útokom nebol známy úradom a jeho motív zostáva neznámy. Podľa úradov konal sám.

Trump označil strelca za maniaka

Americký prezident Donald Trump nazval útok strašnou masovou vraždou a strelca označil za "maniaka". "Vidieť ako sa toto opakovane deje už toľko rokov, to je jednoducho hanba," povedal šéf Bieleho domu a naznačil, že by USA mali sprísniť zákony o treste smrti. "Títo ľudia by mali zaplatiť najvyššiu cenu. Toto musí skončiť," cituje politika BBC.

Trump však zároveň uviedol, že incident nemal veľa spoločné s americkými zákonmi o držbe zbraní, ktoré sú v krajine neustálym predmetom diskusií. "Možno ak by mali vo vnútri ochranu, situácia by mohla byť iná," skonštatoval. Trump plánuje čoskoro Pittsburgh navštíviť a nariadil stiahnuť vlajky na vládnych budovách na pol žrde až do 31. októbra.

Útok odsúdili aj politici zo zahraničia vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

