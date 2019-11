Útočník zo synagógy v Pittsburghu môže dostať trest smrti, prvé obete streľby pochovali

Podľa úradov Bowers začal v sobotu ráno počas obradu strieľať do veriacich v synagóge Tree of Life v mestskej časti Squirrel Hill, kde žije jedna z najväčších židovských populácií v Pennsylvánii. Zabil jedenásť ľudí a šiestich, z toho štyroch policajtov, zranil. Je to najsmrteľnejší útok na židov v americkej histórii.