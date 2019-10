Útočník Obuchov je na skúške v Dukle Trenčín, má bohaté skúsenosti z KHL

TRENČÍN 7. januára (WebNoviny.sk) - Na päťzápasovej skúške v Dukle Trenčín v Tipsport lige sa dohodol skúsený ruský útočník Dmitrij Obuchov.

Tridsaťpäťročný krídelník odštartoval sezónu v tíme Bars Kazaň v ruskej Vyššej hokejovej lige, v 13 zápasoch si pripísal 5 bodov za 5 asistencií.

Obuchov má bohaté skúsenosti z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Najdlhšie pôsobil v Ak Bars Kazaň, nadnárodnú súťaž si vyskúšal aj v Metallurgu Magnitogorsk a Neftechimiku Nižnekamsk. Dovedna odohral v KHL 587 stretnutí a nazbieral 193 bodov (81+112).

Obuchov by sa mal zapojiť do tréningového procesu Dukly Trenčín už v pondelok a premiérovo by mal nastúpiť za "vojakov" v utorňajšom predohrávanom zápase 49. kola Tipsport ligy proti HK Nitra.





