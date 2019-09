Útočník Jan Kovář sa v NHL nepresadil a na mesiac zamieril do HC Škoda Plzeň

PLZEŇ 5. decembra (WebNoviny.sk) - Český hokejový útočník Jan Kovář podpísal zmluvu na jeden mesiac s klubom HC Škoda Plzeň.

Dvadsaťosemročný center sa vracia do českej najvyššej súťaže po krátkej neúspešnej anabáze v zámorí. Vedenie tímu momentálne pracuje na tmo, aby mohol skúsený reprezentant nastúpiť už v piatkovom dueli proti Litvínovu. Informáciu priniesol oficiálny klubový web.

"Sme veľmi radi, že sa Jan Kovář rozhodol pre nás. Na druhej strane, pochopiteľne nás mrzelo, že sa mu nepodarilo splniť cieľ a zahrať si v NHL. Zatiaľ sme sa dohodli na mesačnej spolupráci, ale dúfam, že sa nám ju podarí predĺžiť na ďalšie obdobie," uviedol športový manažér Plzne Tomáš Vlasák, ktorý po boku Kovářa získal český titul v sezóne 2012/13.

Rodák z Písku sa vracia do českej najvyššej súťaže po viac ako päťročnej pauze, pretože uplynulých päť sezón strávil v Kontinentálnej hokejovej lige ako hráč Metallurgu Magnitogorsk, s ktorým dvakrát získal Gagarinov pohár. Po úspešnom pôsobení v Rusku Kovář v lete podpísal zmluvu s New Yorkom Islanders, ale nedostal príležitosť v prvom tíme a do NHL sa neprebojoval ani v organizácii Bostonu Bruins.

