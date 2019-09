Útočník Filip Hološko si po odchode zo Slovana našiel nový klub

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalista Filip Hološko po rozviazaní zmluvy s ŠK Slovan Bratislava zamieril k účastníkovi najvyššej českej súťaže 1. FC Slovácko. S tímom z Uherského Hradišťa podpísal 35-ročný útočník kontrakt do konca sezóny 2018/2019.

"Filip má do futbalu stále veľkú chuť a keďže v Slovane nedostával toľko príležitostí, ako by si predstavoval, chcel ísť niekam, kde bude na ihrisku častejšie. Záujem malo viacero klubov a po zvážení všetkých okolností sa Hološko rozhodol pre Slovácko, s ktorým sa zatiaľ dohodol na pôsobení do konca tejto sezóny," povedal hráčov zástupca Milan Lednický pre oficialny web Football Service Agency.

Rodák z Piešťan pôsobil v Česku naposledy ešte v drese Slovana Liberec (2002 až 2005). Počas svojej kariéry si obliekal aj dresy tímov AS Trenčín, tureckého Besiktasu Istanbul či austrálskeho FC Sydney. V reprezentácii SR má na konte 65 štartov a 8 gólov. Predstavil sa aj na MS 2010 v Juhoafrickej republike, kde sa Slováci dostali až do osemfinále.





