Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti poslanci opäť presunuli, prerokovať by sa mal až v júni

V prvom čítaní už je návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým by sa mal do legislatívy zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy. Je pravdepodobné, že najprv sa schvália výdavkové limity, ktoré sú naviazané na plán obnovy. Po tomto by mala pokračovať diskusia o dlhovej, resp. daňovej brzde.