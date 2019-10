Ústavný súd so siedmimi sudcami podľa VIA IURIS nemožno považovať za funkčný

„Za predpokladu, že by prezident zo šiestich zvolených kandidátov vybral troch ústavných sudcov, posledný garant spravodlivosti – Ústavný súd SR, by bol v sedemčlennom zložení schopný zrušiť protiústavný zákon iba za predpokladu, že všetci siedmi sudcovia by hlasovali jednomyseľne. Rovnako komplikované by bolo v takomto zložení chrániť práva ľudí,“ zhodnotila advokátka spolupracujúca s VIA IURIS Kristína Babiaková. Agentúru SITA o tom informovala Katika Žitniaková z VIA IURIS.