Ústavný súd prijal sťažnosť koalície PS/Spolu na výsledky parlamentných volieb

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ústavný súd SR vo štvrtok prijal návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady SR, ktorý v stredu 11. marca podala koalícia Progresívne Slovensko/Spolu - občianska demokracia (PS/Spolu).

Prostredníctvom sťažnosti žiadajú, aby Ústavný súd prerátal hlasy odovzdané vo voľbách. Ústavný súd SR bude mať teraz 90 dní, aby o sťažnosti rozhodol. PS/Spolu chýbalo 926 hlasov na to, aby prekročili prah parlamentu. Volebný výsledok koalície bol 6,96 percent, potrebných bolo sedem percent.

Stovky žiadostí

O prešetrenie tejto situácie a podanie sťažnosti žiadali podľa Michala Trubana, ktorý viedol koalíciu do volieb, stovky voličov a voličiek. Podľa jeho informácií nahlásili voliči v 631 okrskoch nezarátanie minimálne 872 preferenčných hlasov.

„Minimálne v 189 prípadoch došlo k porušeniu Ústavy SR a volebného zákona v súvislosti s umožnením a realizáciou poštového hlasovania zo zahraničia. Žiadame súd o zaujatie stanoviska, či bolo pravidlo o koalíciách aplikované rovnakým princípom pre všetky kandidujúce subjekty a či bola dodržaná zásada rovného prístupu. Preto žiadame Ústavný súd SR, aby nariadil prerátavanie hlasov v problémových okrskoch, požiadal Slovenskú poštu o vydanie všetkých neprevzatých zásielok s hlasmi voličov a aby prešetril situáciu v prípadoch okrskov, v ktorých sa vyskytli štatistické anomálie,“ objasnil Truban.

Ide o princíp

Podľa jeho slov to nerobia preto, aby si robili nádeje, že to môže zásadne ovplyvniť výsledok a posunúť PS/Spolu do parlamentu, ale kvôli tomu, že voľby sú základom demokracie.

„Preto musia prebiehať tak, aby o ich priebehu a výsledku neboli pochybnosti. Inak sa zahrávame s dôverou v celý náš politický systém," dodal Truban.

Na Slovensku sa ešte neudial zásah súdu do celoštátnych výsledkov parlamentných volieb.

