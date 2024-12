Ústavný súd podľa Tarabu sám seba riadne zosmiešnil a jeho rozhodnutie má politický podtón

6.3.2024 (SITA.sk) - Ústavný súd (ÚS) SR sám seba riadne zosmiešnil, povedal po stredajšom rokovaní vlády minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) v súvislosti z rozhodnutím ústavného súdu ohľadom novely Trestného zákona.

Vyjadril sa, že ak inštitúcia takého kalibru ako ústavný súd rozhodne inak, že rozhodovala roky a roky tvrdila, že sa nemôže vyjadrovať k zákonom, ktoré nie sú zverejnené, tak mu to pripadá „akoby nejaké náboženstvo rozprávalo, že Ježiš Kristus je boh, a potom povedalo viete čo, my sme si to rozmysleli, on je len človek".

Politický podtón

ÚS SR podľa Tarabu prijal rozhodnutie, ktorým poprel svoje vlastné bývalé rozhodnutia. „To je podľa mňa pri serióznosti tej inštitúcie absolútne neakceptovateľné," myslí si.

Ako minister Taraba doplnil, predsedu ÚS SR Ivana Fiačana nechce hodnotiť, avšak on ho nikdy neevidoval ako nejakého známeho advokáta.

Rozhodnutie ústavného súdu má podľa Tarabu politický podtón. „Po týchto vyjadreniach Fiačana už nepochybujem o tom, že je politik, že robí už teraz politické zadanie," tvrdil minister.

Ďalšia novelizácia?

Taraba je zástancom toho, aby vláda prišla s ďalšou novelizáciou Trestného zákona, ktorá by mala byť predložená do medzirezortného pripomienkového konania a následne do parlamentu. Ústavný súd (ÚS) návrhy prezidentky Zuzany Čaputovej a opozičných strán na posúdenie ústavnosti novely Trestného zákona prijal na ďalšie konanie.

„Ak sú naozaj takí veľkí odborníci, očakávame, že v dohľadnej dobe o tom rozhodnú. A keďže im neveríme, alebo už teraz si myslíme, že sú politici, tak je úplne prirodzené, že my spustíme ďalší proces legislatívneho konania. V tom nám nikto zabrániť nevie. Urobíme to v riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní, a nech si to tam majú aj roky, keď si myslia, že to je ich zadanie," vraví šéf envirorezortu.

