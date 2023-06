Ústavnoprávny výbor sa chce pohnúť v kauze únosu Kováča ml., ministerka Kolíková má preskúmať možnosti

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) má preskúmať možnosti zlepšenia postavenia a odmeňovania prísediacich na súde a aby sa v zmysle zákona o utajovaných skutočnostiach dala automaticky získať bezpečnostná previerka, a to vo všetkých prípadoch alebo v konkrétnej veci.

Prísediaceho chcú nahradiť sudcom

Ministerka tiež dostala úlohu, aby preskúmala možnosti, že ak sa prísediaci vzdá alebo bude musieť odísť zo senátu, aby bol nahradený sudcom, a nie ďalším prísediacim. Vyplýva to z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR (NR SR).

Výbor tak reagoval na skutočnosť, že od zrušenia takzvaných Mečiarových amnestií sa na Okresnom súde Bratislava III vo veci zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča ml. do cudziny neuskutočnilo ani jedno súdne pojednávanie.

„Budeme pokračovať ďalej podľa toho, akým spôsobom nás pani ministerka oboznámi s tým, čo je možné,“ povedal agentúre SITA predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Milan Vetrák (OĽaNO).

Vysoký stupeň utajenia

Ministerka Kolíková na rokovaní výboru v pondelok 23. mája uviedla, že celé konanie sa rozbehlo v roku 2000 a rozhoduje sa podľa starého Trestného poriadku. „Znamená to potrebu prísediacich. S ohľadom na to, aký je tu vysoký stupeň utajenia, je potrebné, aby prísediaci mali rovnako takýto vysoký stupeň utajenia,“ objasnila Kolíková. Práve táto skutočnosť komplikuje začatie pojednávania, keďže súd nemá k dispozícii žiadnych prísediacich z ľudu, ktorí by mali dostatočnú previerku. Získanie previerky od Národného bezpečnostného úradu pritom trvá približne šesť mesiacov.

Poslanec Vetrák povedal, že priamočiare a rýchlejšie by bolo, keby Slovenská informačná služba prehodnotila požiadavku, aby spis pri Mečiarových amnestiách podliehal stupňu utajenia – prísne tajné. „Ak by zmenili stupeň utajenia alebo by povedali, že je to možné odtajniť, tak by sa prísediaci mohli vymenovať veľmi rýchlo,“ uzavrel Vetrák.

