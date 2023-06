Ústava by si podľa Kollára zaslúžila viac rešpektu a nemal by sa z nej stať sústavne sa meniaci zákon

1.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ústava by si zaslúžila viac rešpektu, veď v občianskej spoločnosti sa na ústavu prisahá ako v náboženských spoločnostiach na svätú knihu, uviedol v príhovore predseda Národnej rady (NR) SR na slávnostnom zasadnutí NR SR pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR.

„Bola to prvá ústava štátu slovenského národa, ktorá bola prijatá legitímnym orgánom a zodpovedala kritériám demokratického právneho štátu," konštatoval predseda parlamentu.

„Ani jedna cesta nie je správna, ústava by mala popisovať len najvšeobecnejšie princípy, na ktorých je štát postavený," myslí si Kollár, ktorý zároveň povedal, že by sa z nej nemal stať sústavne sa meniaci zákon. Zároveň dodal, že ústava bola viackrát upravovaná, avšak niekedy oprávnene a niekedy zbytočne.

Oznámil, že česká mincovňa na štvrtkový pamätný deň venovala poslancom parlamentu 150 špeciálnych strieborných mincí. Kollár to označil ako pretrvávajúcu spolupatričnosť a úctu k slovenskej ústave.

