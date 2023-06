Ústav pre kontrolu liečiv prijal vlani vyše desaťtisíc hlásení o nežiadúcich účinkoch liekov, väčšinu nahlásili laici

Verejnosť začala rozmýšľať o liekoch komplexne a uvedomila si, že lieky nie sú len účinné, ale majú aj svoje riziká.

Riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Peter Potúček to vo výročnej správe za rok 2021 označil za významné pozitívum náročného kovidového obdobia. Ľudia sa podľa neho učili orientovať v problematike a ako užívatelia liekov sa k nim stavali zodpovednejšie.

ŠÚKL prijal v roku 2021 takmer 10,8 tisíca hlásení o podozrení na nežiaduce účinky liekov, čo je trinásťnásobne viac ako rok predtým. V roku 2020 ústav prijal 821 hlásení.

Nárast bol podľa ŠÚKL spôsobený hromadným podávaním vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19, ale zároveň aj vzdelávaním verejnosti o možnosti hlásenia nežiaducich účinkov. Laická verejnosť sa na minuloročných podaniach podieľala viac ako 75 percentami.





ŠÚKL okrem spracovávania hlásení o nežiaducich účinkoch registrovaných liekov zabezpečuje aj činnosti spojené s registráciou liekov a zdravotníckych pomôcok, vydáva povolenia na výrobu a veľkodistribúciu liekov, vykonáva kontrolu liečiv a je inšpekčným orgánom v oblasti klinickej a lekárenskej praxe.

Nový zákon o liekoch prirovnal Smatana k dobrému rodinnému kombi, zmeny poslancov ho však môžu úplne skaziť

Návrh novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý začiatkom mája parlament posunul do druhého čítania, je skutočne reformou.

Benefit pre pacienta vyplývajúci z novely je zreteľný. Na konferencii Vizionári v zdravotníctve 2022 to povedal analytik Martin Smatana.

Dostupnosť inovatívnych liekov

Pôvodnú verziu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov z roku 2011 Smatana prirovnal k dobrému firemnému autu, pre ktoré je dôležitý poriadok a transparentnosť.





Novela zákona z roku 2018 bola síce prezentovaná ako „super športové auto“, ale v skutočnosti to bol podľa analytika skôr slušne vybavený najbežnejší sedan, ktorý nesplnil očakávaný účel v dostupnosti inovatívnych liekov.

Ako povedal Smatana, rezort zdravotníctva sa vyvaroval komunikačných chýb pri prezentovaní tohtoročnej novely a predložil reformný návrh.





„Nie je to ideálny stav, ale je to dobré rodinné kombi so zelenými poznávacími značkami,“ uviedol s vysvetlením, že po úspešnej tretej revízii výdavkov bude autom nielen pre rodinu a kamarátov, ale bude spĺňať aj kritérium udržateľnosti.

Zmeny na úkor kvality

Najväčšiu obavu má Smatana z toho, aby parlamentné úpravy nespravili z efektívneho auta nepoužiteľný vytuningovaný typ.

„Ak to nebudú neodkontrolovateľné zmeny, potom ide o evolučnú zmenu, ktorá prinesie pacientom úžitok,“ uzavrel Smatana.





Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Róbert Babeľa k téme parlamentného schvaľovania podotkol, že návrh novely je odkomunikovaný s koaličnými partnermi.





„Vieme, čo by koaliční partneri radi zmenili, ale nejde o žiadne dramatické veci,“ povedal a dodal, že je snaha dohodnúť sa.

