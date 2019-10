Usporiadatelia Australian Open zavádzajú zmeny, do pravidiel pribudne „supertajbrejk“

Táto zmena rovnako znamená, že každý z turnajov veľkej štvorky bude mať iné pravidlo týkajúce sa ukončenia stretnutia. Antukový Roland Garros zostáva posledným grandslamom, na ktorom sa v rozhodujúcom sete bojuje "klasicky" do rozdielu dvoch hier. Na US Open rozhoduje za stavu 6:6 tradičný tajbrejk do sedem.