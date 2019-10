Úspešný projekt NUPPU od YIT Slovakia spúšťa predaj šiestej etapy

18.10.2019 (Webnoviny.sk) - Obľúbený bratislavský Ružinov sa tak rozrastie o 8-podlažný bytový dom s 98 bytovými jednotkami. Nielen výborná dostupnosť autom či peši, ale aj príjemné prostredie s parkom pod oknami sú významnými benefitmi bývania v NUPPU. Predpokladaný termín kolaudácie 6. etapy je prvá polovica roka 2022.

Ružinov opäť rozkvitne

Vyhľadávaná bratislavská mestská časť známa množstvom parkov, ihrísk a vzdušného priestoru je ideálna na pokojné rodinné bývanie. Vďaka šiestej etape projektu NUPPU od spoločnosti YIT pribudne bytový dom s ôsmimi podlažiami. Záujemcovia majú už teraz možnosť zakúpiť si niektorú z 98 bytových jednotiek pozostávajúcich z 1- až 4-izbových bytov.

Okrem nových bytov pribudne v komplexe 113 parkovacích miest umiestnených v podzemnom a nadzemnom parkovacom dome a ďalšie parkovacie miesta na vonkajších plochách. Pre obyvateľov Orkidey bude taktiež vybudovaná aj obľúbená praktická spoločenská miestnosť, ktorá im môže slúžiť ako priestor napríklad na rodinnú či detskú oslavu, stretnutie s priateľmi a v neposlednom rade aj na rozvíjanie susedskej komunity.

Bývajte v parku

Priamo pod oknami sa bude nachádzať množstvo zelene s rozlohou dvoch hektárov. Je to miesto, kde môžete relaxovať vďaka oddychovým zónam, venčiť svojho domáceho miláčika, športovať alebo nechať bezpečne sa hrať svoje deti na ihriskách. Nájde sa tu zároveň miesto na rodinný piknik alebo grilovačku s priateľmi. Park sa rozrastá postupne s každou novou etapou, pri dokončení tejto šiestej etapy Orkidea bude finálne dokončený.

Ružinov je pokojná mestská časť s výbornou dostupnosťou do centra mesta a ďalších častí Bratislavy. Autom, bicyklom alebo peši. Pripravovaný bike sharing, teda možnosť zapožičať si bicykel, uľahčí mnohým obyvateľom cestu do práce alebo spríjemní voľný čas. K projektu bude čoskoro privedená aj mestská hromadná doprava vďaka pripravovanej zástavke. Súčasťou vybavenia projektu budú aj nabíjacie stanice pre elektromobily, vďaka ktorým si budú môcť obyvatelia nabíjať svoje elektromobily jednoducho a pohodlne. Výbornou výhodou je aj balíkoBOX nachádzajúci sa priamo v komplexe, môžete si sem nechať doručiť zásielku a pohodlne si ju vyzdvihnúť, kedy vám to najlepšie vyhovuje.

Bývanie pre každého

Vďaka praktickým dispozíciám si v ďalšej etape NUPPU nájde bývanie naozaj každý. Kvalitné byty s výbornou svetelnosťou sa pýšia nielen krásnymi výhľadmi ale aj vzdušnosťou priestorov.

Súčasťou každého bytu je balkón, lodžia alebo terasa, rovnako ako aj pivničná kobka už zahrnutá v cene. "Či už si hľadáte svoje prvé bývanie alebo byt pre veľkú rodinu, v Orkidei sa budete cítiť ako doma. Je to preto, lebo pri plánovaní a výstavbe dbáme na potreby a kvalitu života našich budúcich obyvateľov. Považujeme za kľúčové aby sa tu ľudia cítili dobre, zakladali si tu rodiny, vytvárali susedské vzťahy a komunitu priateľov a známych," hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ spoločnosti YIT Slovakia.

Viac informácií nájdete na http://www.yit.sk/predaj-bytov/nuppu

