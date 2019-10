Úspešní športovci by mohli dostať príspevok za zásluhy, nový zákon podporuje väčšina poslancov

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) - Snemovňa 106 hlasmi poslancov schválila návrh odmeniť mimoriadne výkony športovcov z dielne koaličnej strany Most-Híd.

Týka sa tých športovcov, ktorí sa na významných medzinárodných športových podujatiach športovými úspechmi významnou mierou zaslúžili o propagáciu a dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí.

Výška príspevku z priemernej mzdy

Návrh nového zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti predložili poslanci za Most-Híd Béla Bugár, Tibor Bastrnák, Elemér Jakab a László Balódi. Podľa nich má zákon do budúcna motivovať ďalších športových reprezentantov Slovenskej republiky v snahe dosiahnuť mimoriadne športové výsledky, na základe ktorých by im vznikol nárok na príspevok za zásluhy v športovej oblasti.

Úprava by tak mohla prispieť aj k masovejšiemu rozšíreniu športu u mládeže. Predstavitelia Mosta-Híd si myslia, že takýto nárok v slovenskom právnom poriadku chýbal a pripomínajú, že je bežný napríklad v Maďarsku, Poľsku, Rusku, Rumunsku či na Ukrajine.





Zároveň schválili pozmeňovací návrh poslanca Balódiho, ktorý upravuje okruh oprávnených osôb tak, aby sa nestalo, že občania Českej republiky si účelovo zmenia štátne občianstvo, aby si mohli nárokovať príspevok. Rovnako by sa mala výška príspevku určovať z najnovších údajov o priemernej mzde, ktoré zverejní Štatistický úrad SR.

Nárok pre občanov Slovenskej republiky

Návrh Balódiho zavádza jednorazový príspevok. Podľa návrhu poslanca má naň nárok štátny občan SR, ktorý získal zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu (2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto) ako športový reprezentant Československej socialistickej republiky na Hrách priateľstva. Rovnako aj občan, ktorý bol v čase získania medaily štátnym občanom Československej socialistickej republiky a bol štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky alebo nebol štátnym občanom Slovenskej socialistickej republiky do 31. decembra 1993 a zvolil si občianstvo SR. Výška jednorazového príspevku za zásluhy je 10-tisíc eur.





Ako predkladatelia uviedli v pléne parlamentu, nárok na príspevok za zásluhy vznikne len osobám, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky. Rovnako sa bude týkať športových reprezentantov Česko-slovenskej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky, ktorí sa v období od 28. októbra 1918 zúčastnili na medzinárodných športových podujatiach ustanovených zákonom, pričom na takomto medzinárodnom športovom podujatí získali ocenenie zlatou, striebornou alebo bronzovou medailou.

Veková hranica bola dilema

Medaila musí byť zo športových disciplín oficiálne uznaných Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paralympijským výborom alebo Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich. Zároveň má ísť o olympijský šport na vybranom medzinárodnom športovom podujatí, alebo v šachu na šachovej olympiáde organizovanej Medzinárodnou šachovou federáciou. Vybranými medzinárodnými podujatiami sú športové podujatia organizované Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodným paralympijským výborom, Medzinárodnou šachovou federáciou a Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich.





Jednou z podmienok pre vznik nároku na príspevok je dosiahnutie stanoveného veku 35 rokov. Predpokladá sa, že pri podmienke dosiahnutia 35 rokov veku sa nárok na príspevok bude týkať asi 80 – 90 osôb. Účinnosť zákon nadobudne 1. januára 2020.





Opozičná poslankyňa Natália Milanová (OĽaNO) sa pýtala, prečo nárok na príspevok má mať športovec už od 35. roku života. "Športovci majú sponzorov, sú platení z reklamy," povedala. Podľa nej je v zákone zbytočný bod, podľa ktorého sa príspevky týkajú medailistov od roku 1918, keď podľa nej už väčšina nežije a príspevok nie je predmetom dedenia. "Vrcholoví športovci si zaslúžia honor, ocenenie ich snahy, ale neviem, či tieto príspevky sú to, čo my im máme ponúknuť. Či by nebolo lepšie venovať im pôsobenie na Slovensku, že by sa venovali začínajúcej generácii," podotkla. Balódi argumentoval, že veková hranica bola dilema, avšak rozhodnutie urobili na základe paraolympionikov, ktorých telo je mnohokrát opotrebované skôr ako ostatných športovcov.

