Úspechom slovenskej misie v Rusku je podľa Danka komunikácia Slovnaftu a Gazpromu

3.7.2019 (Webnoviny.sk) - Delegácia slovenských podnikateľov, ktorá je spolu s predsedom NR SR Andrejom Dankom na zahraničnej misii v Rusku, sa v stredu zúčastnila Podnikateľského fóra Tatarstan – Slovensko.

Potenciál lodnej prepravy

Delegácia rokovala v Kazani, hlavnom meste Tatárskej republiky, s predstaviteľmi obchodu a priemyslu. Podnikatelia mohli nadviazať nové kontakty, upevniť už nadobudnuté a pozrieť si prezentácie možností, ktoré ponúka obchod a priemysel v Tatársku. Uviedol to počas fóra v Kazani Andrej Danko.

Predsedu parlamentu milo prekvapili možnosti, ktoré Tatárska republika ponúka. "Chcel by som sa v mene našej delegácie poďakovať Tatársku za prijatie, prezentácie firiem a štátu. Som milo prekvapený a v mnohom poučený. Napríklad ma zaujala myšlienka samostatného ministerstva turizmu či športu. Videl som tu veľký potenciál lodnej dopravy, nakoľko chceme rozšíriť dopravu na Dunaji. Pri prezentácii najkvalitnejších výrobkov republiky si tatárski podnikatelia zachovali milú a úprimnú tvár. Obyvatelia tejto krajiny si zas dobre pamätali kvalitu našich výrobkov z minulých čias. Napriek veľkej vzdialenosti medzi krajinami máme veľa spoločného. Nadviazanie komunikácie medzi firmami Gazprom a Slovnaft považujem za veľký úspech tejto misie,“ povedal v stredu Andrej Danko.

Záujmy slovenského turizmu

Zástupcovia Tatárska uvítali, že si slovenskí podnikatelia vybrali práve ich región. „Vítame to, že slovenská podnikateľská misia prišla práve do Kazane. Aj my sme boli na misii na Slovensku už v roku 2016 a náš priemysel vtedy nadviazal spoluprácu a podpísal zmluvy s automobilovým priemyslom v Žiline. Návšteva slovenskej misie u nás môže pomôcť dynamickému rozvoju obchodnej spolupráce medzi našimi krajinami,“ uviedol predseda predstavenstva strojárskeho združenia Tatárskej republiky Sergey Mayorov.

Medzi mnohými firmami, ktoré sa snažili získať nové obchodné možnosti v Tatársku, sú aj Kúpele Trenčianske Teplice. "Ruská federácia je pre nás ako kúpele významný odbytový trh. Preto sme aj prišli na podnikateľské fórum do Tatárska. Na fóre sa snažíme získať nových klientov, ktorí by prišli na návštevu priamo k nám, teda do Trenčianskych Teplíc. Nehájime tu teda len naše podnikateľské záujmy, ale aj záujmy slovenského turizmu,“ uzavrel Andrej Buček, zástupca Kúpeľov Trenčianske Teplice.

