Ušetrili by ste, investovali či hneď minuli? Prieskum ukázal, čo by Slováci urobili s peniazmi navyše

BRATISLAVA 17. decembra (WebNoviny.sk) - Ak by Slovák dostal 750 eur, veľká časť respondentov v prieskume uviedla, že by z tejto sumy odložili alebo investovali.

Traja z desiatich Slovákov by si odložili celú sumu. V priemere by si odložili či investovali 557 eur. "Z prieskumu vyšlo, že Slováci by v prípade, ak by mali k dispozícii 750 eur, viac ušetrili ako peniaze hneď minuli. Len 2 % opýtaných sa vyjadrili, že by nič neušetrili," skonštatovala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Najviac by sumu 750 eur ušetrili či investovali ženy a mladí ľudia od 15 do 29 rokov. "V porovnaní s minulým rokom by si však v priemere ľudia odložili bokom o 39 eur menej. Najmenej by investovali či ušetrili ľudia starší ako 50 rokov, čo súvisí aj s ich nižšími príjmami v penzii v porovnaní s vyššími výdavkami na potraviny či zdravotnú starostlivosť," doplnila Buchláková.

Väčšina Slovákov by si ušetrenú sumu vložila na sporiaci (57 %) alebo na bežný účet (36 %). Necelá tretina respondentov by dala prostriedky do fondov či akcií. Len 13 % Slovákov by ušetrené peniaze dali do kúpy zlata. Do nehnuteľností by investovalo len 9 % respondentov.

Prieskum uskutočnila spoločnosť IMAS International pre Slovenskú sporiteľňu, a to v septembri 2018.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !