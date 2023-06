USA uvalili sankcie na čečenského lídra Kadyrova, má zodpovedať za mučenie či mimosúdne popravy

20.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty americké v pondelok uvalili sankcie na čečenského lídra Ramzana Kadyrova za porušovanie ľudských práv. Americký minister zahraničia Mike Pompeo vo vyhlásení uviedol, že existujú "rozsiahle dôveryhodné informácie o tom, že je Kadyrov zodpovedný za početné hrubé porušovanie ľudských práv siahajúce viac ako desať rokov dozadu, vrátane mučenia a mimosúdnych popráv".

Obmedzenia sa týkajú aj Kadyrovovej manželky a jeho dvoch dcér, povedal tiež šéf americkej diplomacie a zároveň vyzval amerických spojencov, aby aj oni prijali takéto opatrenia.

Vláda Kadyrova v ruskej autonómnej republike sa dlho spája so správami o porušovaní ľudských práv. Čečenský líder sa spolieha na bezpečnostné zložky pri potláčaní disentu a medzinárodné ľudskoprávne organizácie ho, rovnako ako jeho dôstojníkov, obviňujú z únosov, mučenia a zabíjania jeho oponentov.

Kadyrova tiež obrancovia ľudských práv obviňujú z tvrdých zásahov proti homosexuálom. Tie si za uplynulých pár rokov vyžiadali viac ako 100 zatknutých, ktorí čelili mučeniu a niektorí z nich zomreli. Čečenské aj federálne úrady tieto obvinenia popierajú.

