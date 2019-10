USA rozkazujú zvyšku sveta, vyhlásil Maduro v OSN a chcel by si podať ruku s Trumpom

NEW YORK 27. septembra (WebNoviny.sk) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro by sa rád stretol s americkým kolegom Donaldom Trumpom. Socialistický líder to uviedol v stredu v rámci Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), kam prišiel, aby "bránil svoju krajinu".

"Napriek rozdielom by som si chcel podať ruku s prezidentom USA Donaldom Trumpom a chcel by som s ním prediskutovať niektoré záležitosti," vyjadril sa Maduro, ktorý dodal, že bol "robotník, vodič, muž z ľudu a nie magnát". Politik takisto vyhlásil, že USA "rozkazujú zvyšku sveta, akoby bol ich majetkom".



Vyjadril sa aj k nedávnemu uvaleniu ekonomických sankcií zo strany USA na jeho blízkych spolupracovníkov a tiež manželku. Uviedol, že ich považuje za "nezákonné, jednostranné sankcie".

Šesť krajín obvinilo Madura zo zločinov proti ľudskosti. Trump, ktorý predtým takisto uvažoval o stretnutí s venezuelským kolegom, dokonca nevylúčil zásah armády. Krajina sa od roku 2014 nachádza v ekonomickej kríze. Približne 2,3 milióna obyvateľov ušlo pre hyperinfláciu či pre nedostatok jedla a liekov.





