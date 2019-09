USA poslali do Jordánska psy vycvičené na hľadanie výbušnín, zomierajú pre zlú starostlivosť

16.9.2019 (Webnoviny.sk) - Americké psy vycvičené na hľadanie výbušnín poslané do Jordánska zomreli v dôsledku zlej starostlivosti. Spojené štáty to uviedli na základe federálneho vyšetrovania, ktoré trvalo jeden rok.

Vidieť im rebrá a majú kliešte

Úrady zistili, že v Jordánsku zomrelo v období 2008 až 2016 najmenej desať psov so zdravotnými problémami. Dodali, že zvieratá nemajú vhodné bývanie, dostatočnú hygienu a sú pracovne preťažené.

V správe zverejnili aj fotografie, na ktorých je vychudnutým psom vidieť rebrá, neostrihané pazúry a v ušiach majú kliešte. V niektorých zariadeniach nemali ani misky na jedlo, ktoré im jednoducho hádzali na zem.

USA už viac ako 20 rokov posielajú cvičené psy partnerským krajinám v rámci programu na podporu boja proti terorizmu. Okrem Jordánska, kde ich je aktívnych 61, majú tieto zvieratá aj v Thajsku, Maroku, Indonézii a Bahrajne.

Suka Zoe zomrela na úpal

Ako prvá zomrela v Jordánsku v roku 2017 dvojročná suka Zoe. Príčinou jej smrti bol úpal. Vlani poslali do USA na liečenie dvojročnú Athenu, ktorá bola vychudnutá. Výcvikový špecialisti navštívili Jordánsko v apríli 2016 a skontrolovali zvieratá, pričom zistili vysokú mieru úmrtnosti, nedostatočnú zdravotnú starostlivosť a zlé vybavenie pre psy.

Napriek týmto zisteniam a odporúčaniam poslali USA do krajiny aj ďalšie psy. Problém pretrval aj po tom, ako Američania vyslali do Jordánska svojich pracovníkov, aby dohliadli na situáciu. V čase prípadu spomínanej Atheny tam boli dvaja americkí zamestnanci, no neupozornili na jej zdravotný stav.

Zástupca finančného výboru Senátu Chuck Grassley po zverejnení správy poslal americkému ministrovi zahraničia Mikeovi Pompeovi list, v ktorom ho požiadal o viac informácií a stretnutie.

