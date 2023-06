USA poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc, armáde nabalili muníciu pre húfnice aj raketomety HIMARS

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za 275 miliónov dolárov. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Balík obsahuje 80-tisíc kusov munície pre húfnice a bližšie nešpecifikovaný počet kusov munície pre salvové raketomety HIMARS.

Tiež zahŕňa systémy na boj proti dronom, protivzdušnú obranu, vozidlá Humvee, generátory a ďalšie bojové vybavenie. Očakáva sa, že vláda oznámi balík pomoci Ukrajine, ktorý možno čerpať zo zásob Pentagonu, v piatok.

Od začiatku vojny na Ukrajine jej USA, vrátane najnovšieho balíka, dali zbrane a ďalšie vybavenie za viac ako 19,3 miliardy dolárov.

Európsky parlament označil Rusko za štát sponzorujúci terorizmus, útoky armády predstavujú vojnové zločiny

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vzhľadom na zverstvá páchané na Ukrajine v stredu uznali Rusko za štát sponzorujúci terorizmus.





V rezolúcii o najnovšom vývoji, ktorú EP prijal v stredu, europoslanci zdôrazňujú, že úmyselné útoky a zverstvá spáchané ruskými silami a ich zástupcami na civilnom obyvateľstve na Ukrajine, ničenie civilnej infraštruktúry a iné závažné porušenia medzinárodného a humanitárneho práva predstavujú teroristické činy a vojnové zločiny.

V tejto súvislosti nielenže uznali Rusko za štát podporujúci terorizmus, ale aj za štát, ktorý „využíva teroristické prostriedky“. EP o tom informuje v tlačovej správe s tým, že rezolúcia prešla so 494 hlasmi za, 58 proti a 44 poslancov sa zdržalo hlasovania.

Zoznam teroristov zostavený Úniou

Európska únia (EÚ) v súčasnosti nemôže oficiálne označiť štáty za sponzorov terorizmu, preto ju a jej členské štáty EP vyzýva, aby zaviedli vhodný právny rámec a zvážili zaradenie Ruska na takýto zoznam.

Takýto krok by viedol k viacerým významným reštriktívnym opatreniam voči Moskve a mal by závažné reštriktívne dôsledky pre vzťahy EÚ s Ruskom.

Zároveň poslanci vyzývajú Radu EÚ, aby na zoznam teroristov zostavovaný Úniou, zaradila ruskú polovojenskú organizáciu Wagnerova skupina, 141. špeciálny motorizovaný pluk, známy aj ako „Kadyrovovci“, a ďalšie ozbrojené skupiny, milície a bojové skupiny spriaznené s a financované Ruskom.

Medzinárodná izolácia Ruska

Europoslanci tiež žiadajú ďalšiu medzinárodnú izoláciu Ruska. To sa týka aj členstva v medzinárodných organizáciách a orgánoch, ako napríklad v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov.

Chcú tiež obmedzenie diplomatických vzťahov s Ruskom, obmedzenie kontaktov EÚ s oficiálnymi ruskými predstaviteľmi na absolútne minimum, ako aj uzavretie a zákaz činnosti s Ruskom prepojených inštitúcií v EÚ, ktoré šíria propagandu vo svete.

Deviaty sankčný balík

Parlament v uznesení tiež vyzýva členské štáty EÚ v Rade, aby urýchlene dokončili deviaty sankčný balík proti Moskve. Krajiny by tiež podľa nich mali aktívne predchádzať, vyšetrovať a stíhať akékoľvek obchádzanie už zavedených sankcií a spolu s Európskou komisiou zvážiť možné opatrenia proti krajinám, ktoré sa snažia pomôcť Rusku obísť už zavedené reštriktívne opatrenia.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku" ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina," skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.