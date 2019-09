USA čaká na zmenu názoru Ruska, termín odstúpenia od zmluvy o jadrových zbraniach sa blíži

BRUSEL/MOSKVA 4. decembra (WebNoviny.sk) - Spojené štáty o 60 dní odteraz spustia proces odstúpenia od Zmluvy o jadrových zbraniach stredného doletu (INF) medzi Ruskom a USA, ktorú Moskva podľa Washingtonu aj tak už dlho nedodržiava.

V utorok to oznámil americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Po týchto šesťdesiatich dňoch sa začne podľa tejto zmluvy šesťmesačné obdobie, ktoré musí uplynúť medzi oznámením jednej zo strán, že chce od zmluvy odstúpiť, a samotným odstúpením.

Rusko podvádza Američanov

Pompeo, podobne ako viackrát v minulosti americký prezident Donald Trump, Rusko obvinil, že v súvislosti so zmluvou INF už dlhé roky Američanov podvádza, a zbrane, ktoré táto zmluva zakazuje, napriek tomu vyvíja. "Môžeme si buď zahrabať hlavu do piesku, alebo prijať rozhodnutie, ktoré je v súlade so zdravým rozumom," vyhlásil v utorok Pompeo.

Američania by podľa ministra zahraničia privítali, keby Rusi ešte na poslednú chvíľu zmenili názor - podľa signálov, ktoré doteraz v tejto súvislosti prichádzali z Moskvy, sa to však nedá očakávať.

Medzi Ruskom a Západom sa medzitým naplno rozhorel spor o to, či Moskva túto zmluvu dodržiava, alebo nie. "Rusko striktne dodržiava ustanovenia tejto zmluvy, a Američania to vedia," vyhlásila v utorok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharová.

Členovia NATO dôverujú zisteniam USA

Šéfovia diplomacií všetkých členských krajín NATO naopak v utorok v spoločnom vyhlásení uviedli, že "jednoznačne dôverujú zisteniam Spojených štátov, podľa ktorých Rusko zásadným spôsobom porušuje povinnosti", ktorá táto zmluva obom stranám stanovuje.

Washington dlhodobo obviňuje Moskvu, že nový ruský raketový systém 9M729 je v rozpore so zmluvou INF, ktorú ešte v roku 1987 podpísali vtedajší sovietsky líder Michail Gorbačov a americký prezident Ronald Reagan. Zmluva zakazuje obom štátom vlastniť, vyrábať a testovať rakety odpaľované zo zeme s doletom od 500 do 5 500 kilometrov.





