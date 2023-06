USA budú podporovať suverenitu Ukrajiny, krajina očakáva odrazenie ruskej agresie

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Šéf americkej diplomacie Antony Blinken sa vo štvrtok v Kyjeve stretol so svojím ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebom. Počas návštevy zdôraznil, že Washington bude podporovať „suverenitu, územnú celistvosť a nezávislosť Ukrajiny“.

Blinken zároveň ubezpečil Kulebu, že Spojené štáty budú pomáhať Ukrajine „v posilňovaní vlastnej demokracie, budovaní inštitúcií a presadzovaní protikorupčných reforiem“.

Keďže na východe Ukrajiny stále pôsobia separatisti podporovaní Ruskom, Ukrajinci vkladajú do Blinkenovej štvrtkovej návštevy veľké nádeje. Očakávajú zvýšenú vojenskú pomoc i podporu členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Podľa analytika Volodymyra Fesenka Ukrajina „očakáva, že rozšírenie a posilnenie americkej pomoci Ukrajine úspešne odrazí ruskú agresiu“.

Po stretnutí s Kulebom sa Blinken pripojil k metropolitovi Epifanijovi - hlave ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ktorá sa odštiepila od ruskej pravoslávnej cirkvi - pri kladení kvetov k pamätníku ukrajinských vojakov zabitých v konflikte na východe krajiny a pri prehliadke Kláštora svätého Michala.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.