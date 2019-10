USA a Čína nemajú ohrozovať nevinných nezúčastnených, vyhlásil Medzinárodný menový fond

NUSA DUA, Indonézia 11. októbra (WebNoviny.sk) – Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová a prezident Svetovej banky Jim Yong Kim vyzvali USA a Čínu, aby dodržiavali svetové obchodné pravidlá a nestupňovali spor týkajúci sa stratégie Pekingu v oblasti technologického rozvoja. Vyjadrili sa tak na výročnom zasadaní MMF a Svetovej banky na indonézskom ostrove Bali.

Riziko poškodenia nevinných

Lagardeová uviedla, že zatiaľ nenastal "škodlivý vplyv" ciel, ktoré voči sebe navzájom obe krajiny uvalili, ale existuje riziko, že poškodia "nevinných nezúčastnených".

Svetová obchodná organizácia (WTO) podľa šéfky MMF má spôsoby riešenia sťažností USA, že Čína neférovo získava moderné technológie.

"Naše rozhodné odporúčanie je zintenzívniť prácu na svetovom obchodnom systéme, ktorý bude silnejší, férovejší a bude vhodný pre svoj účel," vyhlásila Lagardeová.

Príprava na ďalšie zhoršenie

Prezident Svetovej banky uviedol, že táto inštitúcia spolupracuje s rozvíjajúcimi sa krajinami, aby sa pripravili na ďalšie zhoršenie.

Ak by sa clá uvalili po najextrémnejšie hranice, nastalo by "jasné spomalenie a vplyv na rozvíjajúce sa krajiny by bol väčší," povedal Jim Yong Kim.

