US Open uvidí súboj sestier Williamsových, o prekvapenie sa v New Yorku postarala Muchová

NEW YORK 30. augusta (WebNoviny.sk) - Druhým kolom ženskej dvojhry na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku neprešla jedna z favoritiek Španielka Garbine Muguruzová-Blancová.

Muchová je v rebríčku WTA na 202. mieste

Dvojnásobná grandslamová šampiónka nasadená ako dvanásta nestačila v v záverečnom súboji stredajšieho programu na Češku Karolínu Muchovú a podľahla jej 6:3, 4:6, 4:6.



Muchovej patrí v rebríčku WTA až 202. priečka a na US Open sa pri svojom debute musela prebíjať sitom kvalifikácie. Chytila zrejme životnú formu, keďže v piatich doterajších zápasoch odovzdala súperkám iba dva sety. Maximom ostrieľanej Muguruzovej-Blancovej v New Yorku zostáva osemfinále z vlaňajška.

Tretie kolo si zahrá aj Stephensová

V stredu uspela v 2. kole americká obhajkyňa vlaňajšieho Sloane Stephensová, ktorá si ako nasadená trojka poradila s Ukrajinkou Angelinou Kalininovou 4:6, 7:5, 6:2. Postúpili aj legendárne sestry Williamsové, ktoré z Fushing Meadows vlastnia dovedna osem singlových titulov a v 3. kole si zahrajú proti sebe.

Čoskoro 37-ročná Serena Williamsová po prvý raz celkovo ovládla "betónový" New Yorku už v roku 1999, zatiaľ naposledy v edícii 2014. V stredu zdolala Nemku Carinu Witthöftovú 6:2, 6:2, víťazka ponúkla 13 es a dovedna 30 "winnerov".

Jej staršia sestra Venus Williamsová si poradila s Taliankou Camilou Giorgiovou 6:4, 7:5. Bude to tridsiaty vzájomný súboj Sereny a Venus, slávnejšia Serena vedie 17-12. Po šestnásty raz si zmerajú sily na turnaji "veľkej štvorky".

"Nepovedala by som, že to bude vzrušujúce, skôr veľmi ťažké. Hrať takýto zápas v takej skorej časti turnaja bude veľmi náročné," povedala Serena Williamsová k blížiacemu sa duelu proti sestre na webe WTA.

