US Open (dvojhra žien – štvrťfinále) – Výsledky stredajších zápasov

NEW YORK 5. septembra (WebNoviny.sk) - Výsledky stredajších stretnutí štvrťfinále dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).





US Open - dvojhra žien - štvrťfinále Naomi Osaková (Jap.-20) - Lesia Curenková (Ukr.) 6:1, 6:1 US Open - dvojhra žien - štvrťfinále zostávajúci stredajší program Carla Suárezová-Navarrová (Šp.-30) - Madison Keysová (USA-14)

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !