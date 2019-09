US Open (dvojhra žien – osemfinále): Madison Keysová – Dominika Cibulková (online)

NEW YORK 3. september (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková v pondelok od 18.00 SELČ bojuje o postup do štvrťfinále na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

D. Cibulková na US Open 2018 1. kolo: Arantxa Rusová (Hol.) 2. kolo: Chsieh Su-wej (Taiw.) 3. kolo: Angelique Kerberová (Nem.-4)

Osemfinálovou súperkou zverenky Mateja Liptáka je svetová štrnástka, 23-ročná Američanka Madison Keysová. S finalistkou vlaňajšieho US Open sa Cibulková doteraz stretla štyri razy a ani raz nevyhrala a získala dovedna len jeden set.



Dvadsaťdeväťročná Cibulková sa po desiaty raz v kariére prebojovala medzi najlepších 16 hráčok na niektorom z grandslamových turnajov. Jej maximom zatiaľ zostáva finále Australian Open 2014. V hlavnej súťaži na US Open hrá jedenástykrát a zatiaľ najďalej sa dostala v roku 2010, kedy si zahrala v semifinále.

US Open - dvojhra žien - osemfinále prvý zápas na Štadióne Arthura Ashea (od 18.00 SELČ) Madison Keysová (USA-14) - Dominika Cibulková (SR-29)





