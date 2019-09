NEW YORK 5. septembra (WebNoviny.sk) - Výsledky utorňajších stretnutí štvrťfinále dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

US Open - dvojhra mužov - štvrťfinále výsledky utorňajších zápasov Juan Martín Del Potro (Arg.-3) - John Isner (USA-11) 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4), 6:2 Rafael Nadal (Šp.-1) - Dominic Thiem (Rak.-9) 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4), 7:6 (5)

