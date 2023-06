Urpín zo Zvolena do Bratislavy ide o polhodinu kratšie, po novom premávajú aj ďalšie rýchliky

Cestovanie po železnici zo Zvolena do Bratislavy bude trvať o polhodinu kratšie. Rýchlik Urpín bude po novom odchádzať zo Zvolena o 15:38, teda o 30 minút neskôr, ale do Bratislavy má prísť v rovnakom čase ako doteraz o 18:58. Ide o súčasť pravidelnej druhej zmeny cestovného poriadku, ktorú od nedele 11. júna zaviedla Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK).

„Cestovná doba vlaku bude skrátená o 30 minút, vlak bude zastavovať v stanici Hronská Dúbrava, kde bude vytvorený prípoj od Banskej Štiavnice, pričom nebude zastavovať v stanici Hronský Beňadik,“ priblížil zmenu v cestovaní rýchlikom zo Zvolena do hlavného mesta riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Po novom premávajú aj dva rýchliky medzi Žilinou, Vrútkami a Zvolenom. R 931 Fatran jazdí v predĺženom úseku už zo Žiliny s odchodom o 5:05 a príchodom do Zvolena os.st. o 7:40. Je predĺžený o úsek Žilina – Vrútky, kam má príchod o 5:31 a odtiaľ odchod o 6:04.

„V tomto úseku bude zastavovať ako osobný vlak v staniciach Varín a Nezbudská Lúčka-Strečno. V celej trase bude premávať denne, v súčasnosti ide na úseku Vrútky – Zvolen v pondelok až sobotu,“ uviedol Kováč. R 946 Fatran na linke Zvolen 20:16 – Vrútky 22:00 ide tiež denne, doposiaľ jazdil v pondelok až piatok a nedeľu.

Pri deviatich diaľkových vlakoch je na niektorých ich úsekoch posunutý odchod o niekoľko minút. Platí to napríklad aj pre nočný vlak EN 443 Slovakia s odchodom z Prahy 22:13 a príchodom do Humenného 10:32, pričom zo Štrby má odchod o tri minúty neskôr o 6:20. Ex 613 Tatran Bratislava 17:27 – Košice 22:57 je v úseku Považská Bystrica – Košice posunutý o štyri minúty neskôr, Ex 626 Tatran Poprad-Tatry 5:30 – Bratislava 9:33 má medzi Trenčínom a Bratislavou posun o dve minúty.

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.