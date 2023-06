Úroky na hypotékach budú rásť a v ďalšom roku sa môžu posunúť k šiestim percentám, predpovedá analytik

Európska centrálna banka (ECB) sa rozhodla v súlade s pôvodnými očakávaniami zvýšiť úrokové sadzby o 50 bázických bodov a podľa analytika budú sadzby hypoték ďalej rásť.

„Najneskôr ku koncu roka pravdepodobne dosiahnu pri 3-ročnej fixácii hranicu 5 %,“ povedal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Päť percent koncom roka

V januári priemerná sadzba nových hypoték dosiahla 3,75 % a oproti decembru 2022 narástla o 0,2 percentuálneho bodu.

„Keďže prenos navýšenia centrálnych sadzieb do úročenia hypoték a podnikateľských úverov sa deje s istým oneskorením, aktuálne úroky ešte naplno nezohľadňujú decembrové sprísnenie menovej politiky,“ uviedol analytik.

Znamená to, že úročenie hypoték bude postupne rásť aj počas ďalších mesiacov. Okrem toho sa očakáva, že aktuálna úprava základnej sadzby ECB nie je v tomto roku posledná.

„Aktuálny vývoj smeruje k tomu, že Slováci si budú na bývanie koncom roka požičiavať s priemerným úrokom 5 % a ak sa na vývoji nič nezmení, v budúcom roku sa sadzby posunú smerom k 6 percentám,“ uviedol Búlik.

Úroky na vkladoch nestúpajú

Úročenie vkladov sa napriek viacnásobnému zvýšeniu centrálnej sadzby za posledný rok príliš nezvýšilo a rozdiel medzi úrokom na sporiacich účtoch či termínovaných vkladoch a sadzbami na medzibankovom trhu zostáva vysoký.

Indikátorom pre cenu peňazí na medzibankovom trhu, ktoré banky potrebujú na financovanie úverov, je 12-mesačná sadzba EURIBOR, ktorá je dnes na úrovni 3,509 %.





„Pre banky rozhodne dáva zmysel, aby začali vklady opäť vo väčšej miere využívať ako zdroj pre poskytovanie hypoték a ďalších úverov. Tým pádom by úrokové sadzby z vkladov mali ísť jednoznačne nahor,“ skonštatoval analytik.

Alternatívou je investovanie

Avšak ani potenciálne zvýšenie sadzieb termínovaných vkladov na úroveň 2 a viac percent nie je podľa neho pre ľudí s úsporami zaujímavá správa.





Vklady v bankách budú aj pri zvýšených úrokoch pre vysokú infláciu strácať na hodnote. „Jedinou reálnou alternatívou, ako ochrániť hodnotu úspor, stále zostáva pravidelné investovanie,“ uzavrel Búlik.

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

