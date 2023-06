Úrady práce už odídencom z Ukrajiny pomoc v hmotnej núdzi nevyplatia, peniaze prídu od medzinárodných organizácií

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili posledné dávky v hmotnej núdzi odídencom z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska. Od júna peniaze odídencom vyplatia štyri medzinárodné organizácie.

Ide o Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodnú federáciu Červeného kríža (IFRC) a Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM). V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dospelý človek dostane 80 eur

Počas marca a apríla sa na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny obrátilo 22,3 tisíca odídencov z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi.

Úrady práce im za uvedené obdobie poslali celkovo takmer 5 miliónov eur. Za máj už budú túto pomoc v júni vyplácať medzinárodné organizácie.

Okrem terajších poberateľov pomoci v hmotnej núdzi budú spomínané organizácie poskytovať podporu aj novým žiadateľom.





Výška podpory pre jednotlivca bude 80 eur. Dieťa vo veku do 3 rokov bude mať nárok na pomoc vo výške 160 eur a dieťa vo veku 3 až 18 rokov 60 eur.

Podpora potrvá tri mesiace

Konkrétna výška podpory závisí od počtu a veku členov domácnosti. Maximálna suma podpory bude 380 eur mesačne. Zdravotne postihnutým osobám môže dodatočne finančne pomôcť aj UNICEF alebo Medzinárodná organizácia pre migráciu.

Podľa predbežných odhadov podporia približne 500 detí a asi 400 dospelých so zdravotným postihnutím. Finančná podpora odídencom zo strany menovaných organizácií je v súčasnosti nastavená na tri mesiace ako krátkodobý podporný nástroj slovenskej vláde.

