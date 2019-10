Úrad pre verejné obstarávanie skrátil trvanie kontrol eurofondových zákaziek zhruba o tretinu

Skrátenie dĺžky týchto kontrol pred podpisom zmluvy (tzv. druhé ex ante kontroly) súvisí podľa úradu so zmenou systému práce po zvolení nového predsedu. Celkové konanie na úrade pri uvedených kontrolách zahŕňa napríklad komunikáciu s príslušnými orgánmi zapojenými do čerpania eurofondov.